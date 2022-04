Carta d'identità elettronica: a Roma sabato e domenica quarto open day. Come prenotarsi

Si prosegue con gli open day per il rilascio della carta d'identità elettronica. Il prossimo sabato 23 aprile sarà la volta dei municipi IV, VI, XI e XIII e sarà possibile fare richiesta del documento presso i seguenti sportelli anagrafici: via Rivisondoli 2 dalle 8.30 alle 16.30, via Duilio Cambellotti 11 dalle 8.30 alle 16.30, via Portuense 579 dalle 8.30 alle 16.00 e via Aurelia 470 dalle 8.30 alle 14.00. Come ogni weekend, inoltre, sia sabato (dalle 8.30 alle 16.30) che domenica (dalle 8.30 alle 12.30), saranno aperti i 3 chioschi degli ex punti informativi turistici di piazza di Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino, per un totale di 666 richieste di CIE che si prevede di soddisfare.

Carta d'identità a Roma, storia di un diritto negato

Per accedere al servizio è obbligatorio prenotarsi: sarà possibile farlo venerdì 22 aprile, dalle ore 9 fino all’esaurimento delle disponibilità, dal portale Agenda CIE https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

"Grazie all'impegno congiunto di municipi, personale capitolino e strutture centrali competenti prosegue l’azione finalizzata a ridurre i tempi di attesa per i cittadini, sia attraverso le aperture straordinarie negli open day sia con il miglioramento degli standard del lavoro quotidiano" ha commentato Andrea Catarci, assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti. "Siamo arrivati al quarto open day consecutivo e, compatibilmente con il resto delle incombenze degli uffici anagrafici, è nostra ferma intenzione dare continuità anche nel prossimo futuro e mantenere un ritmo elevato per riparare alla situazione gravemente deficitaria che abbiamo ereditato. Rinnoviamo l’invito a consultare il sito istituzionale di Roma Capitale per ogni informazione ulteriore e a recarsi a richiedere la propria Cie unicamente se muniti di prenotazione" ha concluso.

La strategia degli open day, lo ricordiamo, è stata adottata dal Campidoglio per smaltire le centinaia di domanda di rinnovo della Cie accumulate nei mesi. Da una parte due anni di pandemia e la proroga della scadenza del documento al 30 settembre 2021 hanno favorito l'accumulo delle pratiche, dall'altra l'organizzazione degli uffici anagrafici che fa i conti con l'insufficienza di personale agli sportelli. Due ragioni che hanno causato tempi di attesa per via ordinaria che raggiungono i tre, quattro mesi.