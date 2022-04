Carta identità elettronica: terzo open day. Come prenotarsi

Sabato 16 aprile torna l’Open Day per richiedere la carta d’identità elettronica. Questa volta aderisce all’iniziativa il solo municipio XI, che apre i cancelli di via Portuense 579 dalle ore 8.30 alle ore 15.30. Ma solo su prenotazione.

Dove andare

Anche nei chioschi, gli ex Punti di informazione turistica, ci sarà la possibilità di chiedere la CIE. Anche in questo caso vale la regola della prenotazione obbligatoria, una pratica individuata per evitare il ripetersi delle lunghe file registrate quando, allo sportello, si poteva accedere senza appuntamento. I chioschi in cui i cittadini potranno recarsi si trovano tutti nel municipio I, vale a idre in piazza Santa Maria Maggiore, in piazza Sonnino ed in piazza delle Cinque Lune, con orario 8.30-16.30.

Come prenotare l'appuntamento

Per prenotarsi occorre accedere su AgendaCIE, all’interno della piattaforma on line del Ministero dell’Interno: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ Le prenotazioni partono dalle ore 9 di venerdì 15 aprile, fino ad esaurimento delle disponibilità. Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Ai chioschi solo con conferma della prenotazione

“Grazie alla grande disponibilità del personale di Roma Capitale, il giorno della vigilia di Pasqua abbiamo confermato l’apertura straordinaria degli ex Punti di informazione turistica e del municipio XI per fare richiesta della CIE – ha commentato Andrea Catarci, assessore al decentramento ed ai servizi al territorio per la città dei 15 minuti – Allo scopo di garantire ai cittadini la possibilità di accedere al servizio senza disagi, rimane necessario prenotare il proprio appuntamento il venerdì precedente e recarsi ai chioschi solo se muniti di conferma della prenotazione. Dopo le festività pasquali, a partire già da sabato 23 aprile, gli Open Day torneranno anche negli sportelli anagrafici dei Municipi” .