Furbetti della Cie, dopo l'inchiesta di RomaToday il Campidoglio si muove: verifiche nei municipi e segnalazione alle autorità

Si accende la polemica sui tempi legati al rinnovo della carta d’identità elettronica, una questione che è finita al centro di un’inchiesta di Dossier sull’esistenza di “agenzie” che consentono di accorciare i tempi di attesa previo pagamento di una somma di denaro. Inchiesta che ha spinto il Campidoglio a prendere una netta posizione, annunciando l'intenzione di approfondire i controlli nei Municipi e di rivolgersi alla procura per la verifica di quanto raccontato.

L'assessore Catarci ai Municipi: "Aumentate le verifiche"

"Siamo venuti a conoscenza, tramite un articolo di stampa apparso su RomaToday, del fatto che un’agenzia di servizi faciliterebbe il reperimento di appuntamenti, finalizzati alla richiesta della carta di identità elettronica presso gli uffici anagrafici territoriali di Roma Capitale, in cambio del pagamento di importi in contanti da parte dei cittadini interessati, quantificati nello stesso articolo nell’importo unitario di 130 euro - ha detto l’assessore alle politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti - Nel sottolineare come nel caso di un viaggio imminente, che avrebbe indotto a ricorrere all’agenzia, sarebbe stato sufficiente rivolgersi a un Municipio mostrando il biglietto e richiedendo la procedura d’urgenza per avere la carta d’identità in formato cartaceo, da quanto si comprende i meccanismi descritti nel racconto sembrerebbero violare le modalità di prenotazione nominativa sulla piattaforma Agenda CIE gestita dal Ministero dell’Interno".

"La questione va chiarita e approfondita, richiamando tematiche importanti quali la tutela della parità di accesso della cittadinanza ai servizi pubblici erogati da Roma Capitale e l’assoluta trasparenza e correttezza che devono improntare i rapporti tra la cittadinanza e gli uffici comunali - prosegue Catarci - In tal senso, con apposita circolare, sono state immediatamente impartite chiare indicazioni operative ai singoli Municipi, circa la necessità di verificare la coincidenza tra il soggetto titolare dell’appuntamento in Agenda CIE e quello effettivamente presentatosi allo sportello ai fini della richiesta dello stesso documento di identità. Parallelamente sono stati ragguagliati i competenti organi ai fini del tempestivo avvio di ogni attività di verifica prevista dalla legge con l’assunzione di ogni conseguente determinazione".

L'inchiesta di Dossier

Come sottolineato nell’inchiesta di Dossier firmata da Gabriele D'Angelo, il caos per il rinnovo della Cie dura da anni, con ritardi di diversi mesi nello smaltimento delle pratiche. Ed è proprio in questo contesto caotico che si sono affacciate “agenzie” che, previo pagamento di una somma, assicurano di poter avere un appuntamento per il rinnovo in tempi brevi.

Per verificarlo, D'Angelo ha provato a rinnovare la carta d’identità: alle 15 del 28 aprile i posti per l’open day del weekend erano già esauriti, con le prime date disponibili a fine novembre, sia per il primo rinnovo che in caso di furto o smarrimento. Chiamata la sedicente agenzia, segnalata dalla nostra lettrice, si è sentito rispondere che “sì, facciamo anche rinnovi di Cie. Possiamo aiutarla in tutto. Il costo è di 130 euro. Se vuole venga qui e ne parliamo". Poi la proposta: “C’è una nostra collaboratrice che si occupa di questo. Vai lei con la macchina nel municipio dove troviamo il primo posto libero, svolgiamo tutte le pratiche, lei ti riporta qui. Una settimana dopo andiamo a ritirare la carta d’identità

Gli attacchi delle opposizioni

Gli ultimi a scagliarsi contro la gestione del Campidoglio e dell’assessore Catarci sono stati il consigliere capitolino Antonio De Santis, ex assessore al personale e capogruppo Lista Civica Virginia Raggi - Ecologia e Innovazione, e il vicepresidente dell’assemblea capitolina Paolo Ferrara (M5s).

"Il Campidoglio prosegue la sua maldestra e pessima gestione dei municipi per le carte d'identità. Tra false promesse di efficienza e open day che, in realtà, si stanno rivelando dei veri e propri bluff, questa Amministrazione proprio non riesce a garantire un servizio efficace, come dimostrano i 4-6 mesi di attesa che occorrono mediamente per fissare un appuntamento presso le anagrafi cittadine - attacca De Santis - In tutto questo, alcune sedicenti agenzie, come testimoniato da un'inchiesta di Roma Today, ne stanno addirittura approfittando per truffare letteralmente i cittadini e lo Stato attraverso l'indebita e farlocca promessa di carte d'identità ottenute in tempi molto più rapidi di quelli canonici. Va da sé che l'assessore Catarci dovrebbe avviare una riflessione e individuare adeguate soluzioni alle evidenti lacune finora palesate con un personale esasperato e cittadini in perenne attesa".

“Ci avevano promesso la Città dei 15 minuti, per ora ci hanno rifilato la Città delle 15 settimane - rincara la dose Ferrara - Ed è pure una stima ottimistica, perché per ottenere una carta d’identità elettronica i tempi si aggirano tra i 4 e i 6 mesi. ‘Quelli bravi’ si sono completamente impantanati nella burocrazia e nell’inefficienza, nonostante cerchino di dimostrare il contrario a colpi di ‘open day CIE’ che però sono solo operazioni di facciata. Il peggio è che adesso c’è pure chi se ne approfitta: Roma Today ha svelato l’esistenza di finte agenzie che estorcono soldi ai cittadini in cambio di tempi abbreviati per la CIE. Un sistema degno dei Paesi più arretrati e corrotti. L’assessore Catarci dovrebbe dedicarsi di meno agli spot politici e di più a un’organizzazione vera della macchina amministrativa. Sta facendo fare una figuraccia internazionale alla nostra città”.