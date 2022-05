Carta d’identità elettronica: sabato 7 aprile open day in 3 municipi. Come prenotarsi

Anche a maggio proseguono gli open day dedicati alle carte d’identità elettroniche. Il sesto appuntamento dedicato ad ottenere il documento, è stato previsto per la giornata di sabato 7.

Prenotazione obbligatoria

Questa volta sarà possibile fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi IX, XIII e XIV. Ma prima di presentarsi in sede, a differenza di quanto accaduto con il primo open day, occorre riservare un appuntamento. Una prassi che consente di evitare interminabili file fuori dagli sportelli. Per l’apertura straordinaria di sabato bisogna quindi riservare il proprio postosul sito agenda CIE del ministero dell’interno. Il giorno per farlo è il 6 maggio, dalle ore 9 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli ex PIT aperti solo sabato

Nella stessa giornata sono in funzione anche i 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino. Saranno aperti unicamente sabato 7 maggio dalle 8.30 alle 16.30, mentre resteranno chiusi domenica 8 per interventi della società Sogei - Ministero dell’Interno sul sistema informatico ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

“Un sentito ringraziamento per la collaborazione va a tutti coloro che ogni weekend si impegnano per garantire con continuità le aperture straordinarie a partire dai Municipi e dagli ufficiali di anagrafe – ha commentato Andrea Catarci, assessore al decentramento, alla partecipazione ed ai servizi per la città dei 15 minuti – Non si ferma il lavoro dell’Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle carte d’identità elettroniche e incrementare le possibilità di accesso al servizio”.

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari e indirizzi dei municipi coinvolti

Municipio IX: la sede di Via Ignazio Silone sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 15.30

Municipio XIV: la sede di Piazza di S.Maria della Pietà 5 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Indirizzi ed orari apertura ex PIT

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sabato 8.30-16.30