Carta d'identità a Roma: open day del 16 e 17 luglio, tutte le informazioni

Non si fermano gli open dai previsti nel fine settimana per consentire ai romani di avere una carta d’identità elettronica. Nel week-end del 16 e 17 luglio, saranno operativi i tre chioschi ex Punto d’informazione turistica che sono presenti in centro. E, nella mattinata di sabato, è a disposizione anche la sede del municipio IV.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la carta d’identità elettronica, a differenza di quanto accaduto durante il primo open day, bisogna prenotare il proprio appuntamento. La modalità, scelta per evitare lunghe file ed inutili disagi, prevede che si possa riservare il proprio posto, collegandosi a partire dalle ore 9 di venerdì 15 luglio sul sito agenda CIE del ministero dell’interno. Gli appuntamenti sono a numero chiuso, e quindi fino ad esaurimento delle disponibilità.

Al lavoro per ridurre i tempi di attesa

“Proseguono anche nella stagione estiva gli Open Day di Roma Capitale in programma nei fine settimana. Si tratta di un impegno avviato da aprile scorso e reso possibile dal lavoro eccezionale degli ufficiali di anagrafe e dal coordinamento tra gli uffici anagrafici municipali e quelli centrali di Via Petroselli. Stiamo, parallelamente, continuando a lavorare sui canali ordinari per aumentare il numero di carte d'identità erogate e ridurre i tempi d'attesa, con l’obiettivo, a dicembre 2022, di scendere sotto i 30 giorni per un appuntamento” ha commentato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Indirizzo ed orario del municipio coivolto

Municipio IV: la sede di via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 16 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

Giorni e orari apertura ex PIT

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 16 luglio dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 17 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30.