Carta d'identità elettronica: il 4 ed il 5 maggio torna l'open day

Sono più di settemila i cittadini che hanno già potuto richiedere la carta d’identità elettronica da quando sono stati attivati gli open day. Altri potranno farlo in occasione del prossimo appuntamento, messo in calendario per sabato 4 e domenica 5 giugno.

Il prossimo open day

Per il primo fine settimana di giugno, sarà possibile riservare un appuntamento per fare richiesta della propria CIE. Nella giornata di sabato 4 giugno le aperture straordinarie saranno garantite negli sportelli anagrafici dei municipi III e IV. Mentre i tre ex Punti informativi turistici del centro, oltra al sabato, restano operativi anche nella giornata di domenica.

“Prosegue l’impegno congiunto di tutta la macchina capitolina, ufficiali d'anagrafe, competenti dipartimenti centrali e strutture municipali, per assicurare anche nel mese di giugno le aperture degli uffici anagrafici nel fine settimana – ha commentato Andrea Catarci, l’assessore al decentramento alla partecipazione ed ai servizi al territorio per la città die 15 minuti – Parallelamente, anche grazie all’intesa raggiunta con le principali organizzazioni sindacali, continua il lavoro di Roma Capitale per rafforzare la linea di contatto con la cittadinanza attraverso gli sportelli municipali nei giorni feriali, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i tempi medi di attesa per il servizio”.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la carta d’identità elettronica, a differenza di quanto accaduto durante il primo open day, bisogna prenotare il proprio appuntamento. La modalità, scelta per evitare lunghe file ed inutili disagi, prevede che si possa riservare il proprio posto, collegandosi a partire dalle ore 9 di venerdì 3 giugno sul sito Agenda CIE del ministero dell’interno. Gli appuntamenti sono a numero chiuso, e quindi fino ad esaurimento delle disponibilità. Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari e indirizzi dei municipi coinvolti

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 4 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Municipio IV: la sede di Via di San Romano sarà aperta sabato 4 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Orari e indirizzi degli ex PIT coinvolti

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 4 giugno dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 5 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30.