Carta d'identità elettronica: il 25 e 26 giugno torna l'open day

Nel fine settimana del 25 e 26 giugno tornano le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la Cie. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderiscono all’Open Day del prossimo weekend i municipi IV, VI e XI per un totale di circa 600 richieste di CIE garantite.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la carta d’identità elettronica, a differenza di quanto accaduto durante il primo open day, bisogna prenotare il proprio appuntamento. La modalità, scelta per evitare lunghe file ed inutili disagi, prevede che si possa riservare il proprio posto, collegandosi a partire dalle ore 9 di venerdì 3 giugno sul sito Agenda CIE del ministero dell’interno. Gli appuntamenti sono a numero chiuso, e quindi fino ad esaurimento delle disponibilità. Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Nella giornata di venerdì 24 giugno, a partire dalle ore 9 e fino ad esaurimento delle disponibilità, chi vuole ottenere il documento digitale, deve necessariamente riservare il proprio appuntamento, collegandosi sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento qualora di tratti di rinnovo e non di prima emissione.

“Si conferma l’impegno dell’Amministrazione, dei Municipi e del personale anagrafico a migliorare il servizio legato alle carte d’identità elettroniche: oltre agli Open Day nei fine settimana proseguono, infatti, gli interventi anche sui canali ordinari per ridurre i tempi di attesa per il rilascio delle CIE - ha dichiarato Andrea Catarci, l'assessore capitolino al decentramento ed ai servizi al territorio per la città dei 15 minuti - Inoltre, un sentito ringraziamento per la disponibilità ad accogliere anche le domande di CIE dei romani e delle romane va al Vice Sindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna, al Sindaco, agli ufficiali di anagrafe del Comune di Ariccia e delle altre Amministrazioni coinvolte nelle iniziative straordinarie all’interno del territorio metropolitano”.

Anche ad Ariccia

Nell’ambito dell’iniziativa “Turismo dei Servizi”, avviata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in accordo con i Comuni del territorio, domenica 26 giugno dalle 15 alle 20 il Comune di Ariccia consentirà anche ai non residenti di richiedere il documento elettronico in Piazza di Corte 1. Per garantire l’ordinata gestione dell’iniziativa è obbligatoria la prenotazione al numero 3804709686, dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 24 fino a esaurimento posti.

Orari ed indirizzi dei municipi coinvolti

Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 25 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti sarà aperta sabato 25 giugno dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Municipio XI: la sede di Via Mazzacurati 75 sarà aperta sabato 25 giugno dalle ore 8 alle ore 16. Oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

Giorni ed orari di apertura degli ex PIT

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 25 giugno dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 26 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30.