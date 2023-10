Carta d'identità a Roma: open day 21 ottobre. Tutte le informazioni

Sabato 21 ottobre si svolgerà un nuovo open day per il rilascio della CIE (Carta d'identità elettronica) presso gli sportelli anagrafici dei municipi VII e XI e negli Ex Pit del Centro.

Per ottenere l’appuntamento per il rilascio della CIE è obbligatorio prenotarsi nella giornata di venerdì 20 ottobre presso il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Il giorno della prenotazione sarà necessario recarsi presso l’ufficio munito del ticket, del vecchio documento, di una fototessera e di una carta per il pagamento.

Andrea Catarci l’assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti ha sottolineato l'importanza di questi appuntamenti: "Anche in questo weekend garantiamo il servizio di prenotazione per la Carta d'Identità Elettronica a Roma grazie allo sforzo dei Municipi e alle aperture degli Ex Punti Turistici Informativi del centro città. Tutto ciò è possibile grazie al grande impegno dei Dipartimenti competenti, dei Municipi e di tutti gli ufficiali di anagrafe coinvolti, a cui va il mio più sentito ringraziamento”.

Di seguito date e orari degli uffici dei vari municipi coinvolti nell’open day: