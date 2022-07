Carta d'identità elettronica: il 2 e 3 luglio torna l'open day

fine settimana del 2 e 3 luglio tornano le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la Cie. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderisce all’open day del prossimo weekend il municipio IV.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la carta d’identità elettronica, a differenza di quanto accaduto durante il primo open day, bisogna prenotare il proprio appuntamento. La modalità, scelta per evitare lunghe file ed inutili disagi, prevede che si possa riservare il proprio posto, collegandosi a partire dalle ore 9 di venerdì 1 giugno sul sito agenda CIE del ministero dell’interno. Gli appuntamenti sono a numero chiuso, e quindi fino ad esaurimento delle disponibilità. Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

“Un sentito ringraziamento per la collaborazione va a tutti coloro che ogni weekend si impegnano per garantire con continuità le aperture straordinarie a partire dai Municipi, dai Comuni della Città Metropolitana e da tutti gli ufficiali di anagrafe coinvolti negli Open Day - ha commentato Andrea Catarci, assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti - Non si ferma il lavoro dell’Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle carte d’identità elettroniche e incrementare le possibilità di accesso al servizio”.

Open day nei comuni della provincia

Si segnala, inoltre, che nel fine settimana i comuni di Monteflavio (sabato 2 luglio dalle 9.00 alle 13.00) e di Ariccia (sabato e domenica dalle 15.00 alle 20.00 in Piazza di Corte 1) aderiscono a “Turismo dei Servizi”, il progetto avviato dalla città metropolitana di Roma Capitale per coniugare la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio al potenziamento dei servizi, consentendo anche ai non residenti di richiedere il documento elettronico. Per garantire l’ordinata gestione dell’iniziativa è obbligatoria la prenotazione il giorno venerdì 1 luglio dalle ore 9 alle ore 13 al numero 077469332 per il comune di Monteflavio e al numero 3804709686 per il comune di Ariccia, che la scorsa settimana ha accolto 100 richieste ed è pronto a fare il bis.

Orari e indirizzi del municipio coinvolto

Municipio IV: le sedi di Via Rivisondoli 2 e di Via di San Romano saranno aperte dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

Giorni, orari e indirizzi ex PIT

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sabato 2 luglio 8.30-16.30, domenica 3 luglio 8.30-12.30