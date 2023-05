Carta d'identità a Roma, open day 20 maggio: tutte le informazioni

Nel weekend del 20 e 21 maggio torna un nuovo appuntamento con gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici (solo il sabato) dei Municipi III, IV, VI, VII e XI e degli Ex Punti Informativi turisici (aperti anche la domenica).

I cittadini potranno richedere il nuovo documento prenotandosi nella giornata di venerdì 19 maggio dalle ore 09:00 tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Una volta prenotati bisognerà presentarsi all'ufficio anagrafico con il ticked di prenotazione, fototessera, carta di pagamento e il vecchio documento.

Andrea Catarci, assessore assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti sottlinea il grande impegno messo in campo per realizzare gli Open Day: "Nel solo fine settimana Roma Capitale mette a disposizione della cittadinanza oltre 900 appuntamenti in più per fare richiesta della carta d’identità elettronica. Un potenziamento del servizio che si affianca al parallelo lavoro sulle aperture ordinarie degli sportelli anagrafici municipali”.

Di seguito sedi, orari e date degli sportelli anagrafici aperti: