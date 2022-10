Carriera Alias alla Sapienza, protesta della sinistra universitaria: "Costretti ad identità che non riconosciamo"

Costretti a candidarsi con i propri nomi anagrafici nonostante non ci si riconoscessero più. Da questo episodio nasce la decisione di un flash mob, andato in scena il 24 ottobre alla Sapienza e organizzato dall'associazione Sinistra Universitaria.

L'obiettivo è quello di istituzionalizzare la cosiddetta "carriera alias", quella che già in alcuni licei romani sta prendendo piede (Ripetta, Cavour, Kant, Mamiani su tutti) o è comunque sul tavolo della discussione tra dirigenze e collettivi studenteschi. All'ingresso della città universitaria di piazzale Aldo Moro studentesse e studenti si sono ritrovati portando alcune singole storie, come per esempio quella di Viki.

Studente non binario, non ha potuto candidarsi con questo nome alle elezioni per il rinnovo del Senato accademico. "Il mio nome anagrafico non mi rappresenta - ha spiegato- io sono Viki e la Sapienza non lo accetta, mi sono candidato per provare a cambiare anche questo. Sarebbe auspicabile che la rettrice ci convocasse e si prendesse questo impegno. Abbiamo una proposta”. L'ateneo, insieme a Tor Vergata e Roma Tre, ha adottato la carriera alias ma le modalità di applicazione non sarebbero "fluide" secondo l'associazione studentesca di sinistra.

Per attivare la carriera alias, fanno sapere da SU "è ancora necessario presentare il certificato di disforia di genere - dichiarano - e riconoscersi in generi binari, tutte condizioni che rendono difficile se non impossibile il cambio di nome.

Non è accettabile che l'università più grande d'Europa non sia ancora inclusiva e costringa gli studenti a dover usare i loro nomi anagrafici, chiediamo di riformare la carriera alias ora. Vogliamo incontrare la rettrice Polimeni e presentare la nostra proposta di regolamento Alias".