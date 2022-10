Protesta davanti all’Esselunga: “I beni di prima necessità sono diventati un lusso”

“Comprare beni di prima necessità è diventato un lusso, abbiamo chiesto un paniere di prodotti a prezzi calmierati ma non abbiamo avuto risposte”. È questo il commento di Margherita Grazioli, attivista del Movimento per il diritto all’abitare che nella mattina di sabato ha organizzato una manifestazione davanti all’ingresso del supermercato Esselunga di viale Palmiro Togliatti.

Un centinaio di persone si è ritrovato davanti al supermercato Esselunga di viale Palmiro Togliatti per dire ‘no’ al caro vita’ e all’aumento delle bollette di luce e ga. I manifestanti hanno portato carrelli vuoti con la scritta ‘Il tempo non costa nulla e la vita è cara’. Hanno alzato cartelli che recitano ‘Chi sta in alto dice che non c’è alternativa ai sacrifici all’aumento dei prezzi ma loro non hanno il problema di mettere insieme il pranzo con la cena’. Durante la mattinata, gli attivisti del Movimento per il diritto all’abitare hanno incontrato i clienti all’uscita del supermercato. “Ci hanno mostrato gli scontrini, spese importanti per carrelli mezzi vuoti” ha spiegato Grazioli a RomaToday.

I manifestanti hanno chiesto un incontro al direttore del supermercato con l’intento di ottenere un ‘paniere sociale’: un insieme di beni di prima necessità da vendere a prezzi calmierati, prodotti di cui le famiglie non possono fare a meno. “Non siamo stati ricevuti ma noi non ci arrendiamo” hanno spiegato ancora gli attivisti che hanno anticipato “parteciperemo alla mobilitazione nazionale che si terrà il prossimo 4 novembre a Napoli contro il carovita e la guerra. Continueremo a batterci”.