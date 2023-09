Mercatini a scuola e vendite su Instagram. Così i liceali fronteggiano il caro libri

Il costo dei libri di scuola, soprattutto per gli studenti delle scuole superiori, è diventata una voce preponderante tra le uscite del mese di settembre. Secondo uno studio di Federconsumatori, in media una famiglia con un figlio liceale spenderà 502,10 euro, il 4% in più rispetto a un anno fa. Ma ovviamente va molto peggio a chi inizia il ciclo scolastico, con picchi fino a 1.300 euro a famiglie dovendo acquistare tutti i libri, i dizionati e il materiale scolastico. Un salasso. Per questo in praticamente tutti gli istituti superiori romani in questi giorni i collettivi si sono organizzati proponendo mercatini dell'usato e agevolando l'incontro di domanda e offerta tramite pagine Instagram ad hoc.

Il caro libri pesa sulle famiglie: fino a 1.300 euro a nucleo

Il caro libri insieme al caro vita pesa fortissimo sulle economie familiari. Chi quest'anno inizia il liceo deve acquistare tutti i libri nuovi, i dizionari (se non ha fratelli o sorelle maggiori che non ne hanno più bisogno) e il materiale scolastico. Si parla, secondo Federconsumatori, di quasi 1.350 euro a famiglia. Uno stipendio medio che viene bruciato in pochi giorni, sempre che i figli che vanno a scuola non siano due. A Roma moltissimi licei e istituti superiori si sono organizzati, alcuni per la prima volta, proponendo mercatini fisici e online, prediligendo Instagram.

I mercatini degli studenti per trovare libri usati a metà prezzo

"Al Morgagni ragazze e ragazzi si sono visti dentro il cortile di scuola - spiega Pietro Clementelli, diplomatosi a giugno ma dentro la Rete degli Studenti Medi - con l'autorizzazione della preside. In due giorni sono venute più di 200 persone per vendere e comprare testi scolastici, perché il peso è troppo. Ogni anno ci sono circa una decina di libri da comprare, perché le case editrici cambiano continuamente i testi e molti prof non accettano le vecchie edizioni. Un libro può costare dai 20 ai 50 euro, quindi la spesa è alta, anche più di 400 euro a studente".

"Le case editrici cambiano ogni anno"

Le materie i cui libri proprio non si possono comprare usati (o comunque è molto più complesso) sono Matematica, Scienze e Inglese. Nel primo caso, per esempio, le case editrici "cambiano continuamente la disposizione degli esercizi - continua Pietro, matricola di Scienze Politiche - quindi da un anno all'altro lo studente non si ritrova le stesse pagine e allora si tende a comprarlo nuovo. In quelli di Scienze magari aggiungono capitoli o ne levano altri". E così in questi casi la compravendita dell'usato non funziona, ma si tenta di ammortizzare su altre materie. Anche perché, sempre come sostiene Federconsumatori, con l'usato le famiglie risparmiano anche il 26%.

La mappa dei licei che combattono il caro libri

Dal Morgagni all'Augusto, dall'Albertelli al Malpighi, dal Tasso all'Orazio (dove il collettivo ha stabilito di tenere 1 euro per ogni libro venduto, destinato al fondo studentesco) in tutta Roma la Generazione Z si dà da fare. In VII municipio quasi tutti i collettivi studenteschi (Gullace, Margherita di Savoia, De Chirico, Russell, Augusto, Argan) hanno partecipato a due giorni di mercatino dell'usato: "I costi si sono alzati troppo - conferma Cristian del liceo Argan - così abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa. Hanno aderito in parecchi, non solo fisicamente ma anche scrivendoci su Instagram per essere messi in contatto con chi cerca libri o li vende. Vorremmo riproporlo anche dopo l'inizio dell'anno, per chi non è riuscito ancora a trovare tutti i testi o ne ha altri da vendere per recuperare qualcosa dalla spesa fatta". In zona centro, al liceo Tasso, l'account "Spotted liceo Tasso", di solito utilizzato per mandare dediche, cercare oggetti smarriti, chiedere opinioni, è stato momentaneamente trasformato in un mercatino virtuale: "Chi ha bisogno mandi le foto qui e vi aiutiamo", si legge nell'ultima storia Instagram postata.

"Le famiglie fanno fatica, a rischio diritto allo studio"

"Oltre all'aumento del costo, che per noi si attesta su circa il 3% in media in base ai nostri riscontri - commentano dalla Rete degli Studenti Medi di Roma - un altro tema per noi importante è che nel 2023 con l'aumento dei costi per certe famiglie si prospetta una difficoltà enorme nel far studiare i figli, soprattutto se ce ne sono diversi in un nucleo. Ma vengono fatti dei tagli su alcune spese inevitabilmente per poter supportare il diritto allo studio. Anche i materiali che servono in determinati istituti tecnici o professionali, non venendo forniti più dalle scuole o comunque non sempre, vengono comprati dalle famiglie stesse e pesano enormemente. Ci sono esempi di studenti che non hanno libri a settembre - commenta la coordinatrice della Rete, Giulia Mingozzi - e fanno le fotocopie dai compagni, una soluzione più economica che comprarlo nuovo. Si fa all'università, farlo al liceo è indicativo della situazione attuale".