Caro bollette, dalla Regione 5 milioni di euro per le famiglie romane

A inizio dicembre scorso la Regione Lazio ha stanziato un fondo da 25 milioni di euro per sostenere le famiglie vulnerabili di fronte all'aumentare dei costi dell'energia. Roma Capitale ha ricevuto un quinto del totale che potrà gestire autonomamente e ha reso noti i parametri per l'accesso al sostegno.

A definire il processo di gestione dei 5 milioni di euro arrivati dalla Regione Lazio è una memoria di giunta, approvata nelle ultime ore dall'amministrazione Gualtieri. I nuclei aventi diritto, per fronteggiare la crisi economica derivante dall'aumento delle bollette di luce e gas registrato nell'ultimo anno e mezzo, riceveranno 150 euro una tantum.

Secondo i criteri stabiliti, le famiglie che avranno accesso al contributo ("un aiuto che arriva in un momento storico difficile" commenta l'assessora capitolina Barbara Funari) saranno quelle iscritte all'anagrafe comunale, intestatarie di un'utenza di energia elettrica e con un Isee certificato che non superi i 25.000 euro. L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni previste e il Comune stilerà una graduatoria, basata sull'Isee. Adesso il dipartimento politiche sociali e salute dovrà scrivere un avviso pubblico, coordinandosi con il dipartimento della trasformazione digitale per predisporre un applicativo informatico che permetta l'invio dell'istanza, evitando così file agli sportelli municipali.