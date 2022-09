Il caro-bollette fa male al terzo settore: "Regione e comune ci aiutino o i servizi sono a rischio"

Il decreto Aiuti-bis approvato in Senato nei giorni scorsi non tiene conto del caro-bollette per gli enti di volontariato e le case famiglia. L'accusa arriva dal Forum del Terzo Settore del Lazio, che parla di un vero e proprio "attacco ai poveri".

Il caro-bollette strozza il terzo settore

Per Francesca Danese, ex assessora alle politiche sociali di Roma Capitale durante la giunta Marino e attuale portavoce del Forum "non presentare emendamenti al decreto - dice - è stato un attacco frontale ai poveri. Da mesi ormai il caro-bollette sta mettendo in croce i mondi della solidarietà e gli stessi luoghi della democrazia". Da una parte nelle case famiglia per disabili, minori problematici e mamme sole le rette non sono adeguate, dall'altra le "bollette mostruose" piombano come una mannaia.

"Solo nel Lazio - spiega Danese - siamo 55 reti di cooperazione, volontariato, attivismo e promozione sociale con più di 55.000 sedi. Chiediamo un'immediata presa di posizione da parte degli amministratori locali con i quali quotidianamente coprogrammiamo e coprogettiamo interventi sociali e culturali su territori malconci se non addirittura disperati. La giunta regionale e il suo presidente prendano parola".

Seimila euro di luce e il Banco Alimentare va in sofferenza

Una testimonianza molto chiara del peso che il caro-bollette potrebbe avere a breve termine sul volontariato arriva da Giuliano Visconti, presidente del Banco Alimentare de Lazio. "La nostra attività si basa sul funzionamento delle celle frigorifere - racconta a RomaToday - dove teniamo i prodotti alimentari. Senza quelle non potremmo far nulla. Ebbene, la bolletta di luglio era di circa 6.000 euro. Nello stesso periodo, con lo stesso consumo di elettricità, era di circa 2.400, quindi è aumentata quasi del triplo". Con molta difficoltà, forse riusciranno a pagarla: "Per fortuna il nostro bilancio è al 60% di donazioni - continua Visconti - ma le bollette di agosto, settembre e ottobre ce le aspettiamo ancora peggiori. A quel punto non so come faremo. Il problema è che noi associazioni del terzo settore veniamo equiparate a una qualsiasi azienda, con contratti da 32 kwH quando una famiglia normale fa dai 3 ai 6 KwH. Non esistono offerte dedicate all'associazionismo".

L'opera del Banco nel Lazio è fondamentale: nel 2021 raccolti e conservati 7.000.000 di kg di cibo, distribuito a 480 associazioni che assistono 110.000 persone in tutta la regione. Di queste, 65.000 vivono nell'area metropolitana di Roma, dove operano 127 associazioni connesse al Banco. Da gennaio a giugno 2022 i kg movimentati sono stati circa la metà. "Auspichiamo un intervento sia del comune che della regione, quello che è successo a livello nazionale non deve succedere a livello locale. Siamo insieme al forum in questa battaglia

"Aiutiamo gli anziani in difficoltà ma se aumenta la luce tagliamo i servizi"

Anteas collabora con centri anziani ed enti locali proponendo progetti di invecchiamento attivo ma anche - e soprattutto - assistendo a domicilio le persone anziane in difficoltà. Nella nostra regione contano circa 8.000 soci iscritti e sedi in tutte le province: "Con l'aumento delle bollette - spiega Roberta Ciprari, vicepresidente - ci troviamo in difficoltà, soprattutto per la luce e il riscaldamento. O paghiamo le bollette o proponiamo dei servizi. E della nostra presenza c'è bisogno, perché ci rendiamo conto che sono sempre di più le famiglie in difficoltà, con figli e nipoti che vivono della pensione dei nonni e nuclei che si riducono a vivere nello stesso appartamento".