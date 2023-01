Caro bollette, i sindacati si appellano a Gualtieri: "No ai distacchi delle utenze per chi è in difficoltà"

Il dramma di un ultrasettantenne della Balduina, trovato morto in casa dopo giorni, ha fatto nuovamente accendere un faro sul tema del caro bollette e della morosità. L'uomo, trovato dai socorritori del 118 e dagli agenti della Polizia di Stato, a quanto è emerso aveva le utenze di luce e gas staccate da tempo. Viveva, dunque, al freddo.

La lettera dei sindacati a Gualtieri per sospendere i distacchi delle utenze

Per questo motivo Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale e Rieti e Uil Lazio si sono unite scrivendo una lettera aperta al sindaco Roberto Gualtieri e al prefetto Bruno Frattasi, avanzandogli una richiesta precisa: "Sospendano i distacchi delle utenze nei casi di difficoltà certificata". L'istanza era stata anticipata già dal segretario locale della Cgil, Natale Di Cola: "La vicenda di Balduina - scriveva - non ci parla solo del dramma della solitudine, ma anche dell'assenza di una gestione delle morosità che guardi al sostegno e al benessere delle persone".

Il dramma della solitudine e la morosità

Per quanto non sia possibile collegare direttamente il decesso del 77enne alle basse temperature in casa per l'assenza di riscaldamento, per i sindacati è un fattore che può aver contribuito e sicuramente peggiorato lo stato di indigenza e degrado nel quale è stato trovato l'uomo. "Al dramma della solitudine in cui vivono molti anziani - si legge nella lettera - si sommano crescenti difficoltà economiche nel far fronte all'aumento generalizzato dei prezzi e delle spese energetiche e la mancanza di una gestione della morosità delle utenze che tenga conto della salvaguardia della dignità dei diritti della persona".

"Gli enti intervengano in caso di mancati pagamenti"

Per questo motivo Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio chiedono "una sospensione dei distacchi delle utenze di luce e gas, nei casi di accertata difficoltà economica delle famiglie". Ma non è sufficiente. Per i sindacati "gli operatori economici del settore devono fornire agli enti locali una comunicazione preventiva - chiedono - sui casi di morosità, in tempi congrui". In tal modo, auspicano, gli enti potrebbero "farsi carico del pagamento delle utenze come avvenuto con Ater".

L'allarme della Caritas lanciato a novembre

A novembre la Caritas lanciò l'allarme sulle difficoltà economiche dei romani, fornendo alcuni dati sulle famiglie assistite nei casi di morosità: nel triennio 2019-2021, su 1.686 persone richiedenti sostegno legale, 159 si sono trovate a farlo per morosità delle utenze. Inoltre, tramite il Fondo Anticrisi attivato dalla Caritas nel periodo aprile 2020-dicembre 2021, quello di peggiore stretta dovuta al Covid 19, la Diocesi romana ha erogato 1.219 aiuti per un complessivo ammontare di 586.000 euro.