Alla Sapienza tornano le tendopoli contro il caro affitti

A maggio scorso la prima ondata di proteste, iniziata su emulazione di Ilaria Lamera, studentessa del Politecnico di Milano: tendopoli nei cortili e nei giardini degli atenei italiani, Sapienza compresa, per manifestare contro il caro affitti che fa piombare i giovani nel baratro dell'emergenza abitativa. Adesso si ricomincia, con l'inizio delle lezioni dell'anno accademico 2023/2024. Unione degli Universitari e Cambiare Rotta hanno piantato le prime tende alla Sapienza, ma ne seguiranno altre in tutta Roma.

Ricominciano le tendopoli contro il caro affitti

Fino a 500 euro bollette escluse per una stanza, appartamenti sovraffollati, contratti mai registrati o inesistenti. La vita dello studente fuori sede è spesso un inferno, anche e soprattutto fuori dalle aule universitarie. La politica ha fatto annunci e promesso un implemento degli studentati per calmierare il mercato degli affitti, ma la situazione resta critica. Per questo, spiegano dall'UDU "stiamo piantando nuovamente le tende in Sapienza - dicono - abbiamo deciso di protestare in quanto il Governo continua ad ignorare il caro studi e la crisi abitativa, senza attuare alcuna soluzione concreta. Ci sentiamo traditi rispetto alle promesse che avevamo ricevuto prima dell'estate". La prima notte all'addiaccio, sotto gli occhi severi della Minerva, ha fatto da antipasto a una settimana di mobilitazioni in 25 città universitarie. Lo slogan che caratterizza le proteste è "Vorrei un futuro qui": "Vogliamo studiare e lavorare in Italia", è la richiesta degli under 25.

Il Governo stanzia fondi per le borse di studio

"Domani (oggi, ndr) il Consiglio dei ministri - conclude Camilla Piredda dell'UDU - interverrà sugli idonei non beneficiari del precedente anno accademico che non avevano ancora ricevuto la borsa di studio, stanziando 17 milioni di euro. È un piccolo passo avanti, ma non è possibile rincorrere in questo modo le emergenze e fare aspettare un anno gli studenti senza borsa. Chiediamo al Presidente Meloni e al Ministro Bernini di trovare urgentemente un miliardo di euro per intervenire su studentati pubblici, affitti, borse di studio, salute mentale e caro libri. Oltre a smettere di sprecare le risorse del Pnrr per gli alloggi privati che costano mille euro al mese".

"Oltre 10mila studenti idonei non avranno una stanza"

Anche Cambiare Rotta, collettivo più radicato a sinistra, ha avuto la stessa idea e ha ricominciato la protesta sospesa poco prima dell'estate: "Sempre più studenti cercano disperatamente alloggi accessibili - denunciano - con l'inizio delle lezioni sono uscite le prime graduatorie di Discolazio per i posti negli studentati da cui emerge che più di 10.000 studenti risulteranno idonei e non vincitori. Per questo abbiamo costruito le liste universitarie per la casa dove gli studenti pendolari, fuori sede e delle fasce popolari si organizzano contro il carovita, per il diritto allo studio e alla casa. Le risposte del governo continuano a essere confuse, contraddittorie e non mettono mai in discussione una vera e propria soluzione strutturale alla questione abitativa a partire dal Pnrr".