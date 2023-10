Caro affitti, le tendopoli degli studenti tornano anche a Roma Tre

A una settimana di distanza da Sapienza, la protesta delle tende contro il caro affitti torna anche a Roma Tre. Nella mattinata di lunedì 2 ottobre a montare le prime tende sono state le studentesse e gli studenti che aderiscono a Cambiare Rotta, organizzazione di sinistra.

Tendopoli contro il caro affitti a Roma Tre

Nonostante i numeri degli alloggi per studenti messi a bando per l'anno accademico 2023/2024 siano saliti rispetto al settembre precedente, con un totale di 3.131 unità distribuite su tutto il Lazio in 16 residenze, la carenza è ancora importante e costringe tanti a cercare affitti sul mercato privato, con richieste che arrivano a 500 euro per una stanza singola, spese escluse. "Dopo aver partecipato alla settimana di tendate in Sapienza, che prosegue ad oltranza - fanno sapere da Cambiare Rotta - abbiamo quindi deciso di portare le tende anche a Roma Tre, dove non mancano studenti e studentesse fuorisede e pendolari costretti a rallentare il proprio percorso accademico perché privati del diritto alla casa. La nostra quotidianità e la costante ricerca di un affitto, il cui esito è determinato dalle decisioni dei privati, il ritrovarsi incastrati in dinamiche lavorative precarie che non consentono alcuna prospettiva di stabilità economica e soprattutto un'università che non permette alcuna emancipazione e che anzi, ripropone logiche privatistiche e aziendali, portandoci all'estrema competizione in cui ce la fa solo chi può permetterselo".

Quasi 490 euro per una stanza singola

Come rilevato da uno dei maggiori portali di inserzioni per affitti, lo scorso 12 settembre, i quartieri di Ostiense, San Paolo, Marconi, Garbatella (quelli che raccolgono la maggior parte dei fuori sede iscritti a Roma Tre), sono tra i più costosi per chi cerca stanze o posti letto: 487 euro. "La lotta contro il caroaffitti parla di speculazione abitativa - continua la nota - e mancanza di welfare, parla di prospettive future delle giovani generazioni in questo paese. Accogliamo le proposte che altri studenti nei vari atenei stanno portando di fronte alla sordità del Governo e delle istituzioni e alle strumentalizzazioni di alcuni partiti di opposizione, a partire dalla necessità di reintrodurre un equo canone come tetto massimo al prezzo degli affitti, abolendo la legge 431/98. Così come crediamo sia importante mettere mano ai fondi pubblici strutturali e del Pnrr che non devono più andare in mano ai privati o agli studentati di lusso".