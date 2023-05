Caro affitti, gli studenti piantano le tende davanti al Miur

La protesta delle studentesse e studenti contro il caro affitti e l'emergenza abitativa si allarga a macchia d'olio. In Italia sono diventate otto le città dove hanno montato le tende nei cortili delle università e a Roma, dopo Sapienza e Tor Vergata, adesso sono spuntate anche di fronte al Miur, il ministero dell'istruzione e del merito a viale Trastevere.

La protesta contro il caro affitti davanti al Miur

Un gruppo di studentesse e studenti appartenenti al collettivo Osa e a Cambiare Rotta, organizzazioni di studenti medi e universitari vicini alla sinistra più radicale, ha piantato le tende di fronte al Miur, dopo aver preso parte anche alla "tendata" dalla Sapienza e Tor Vergata. Quello che chiedono è "l’elaborazione e l’attuazione di politiche e strumenti che servano per garantire realmente il diritto allo studio a tutti. Invitiamo tutti gli studenti di tutti gli atenei alla mobilitazione continua e permanente".

"Vogliamo il reddito studentesco contro il lavoro povero"

Il reddito studentesco universitario per le fasce deboli è la base delle richieste: "Bisogna svincolare gli studenti dal buco nero del lavoro povero - fanno sapere - per coprire le spese per il materiale didattico, per l’affitto e per tutto ciò che rientra nella vita di uno studente. Vogliamo che questo reddito sia pagato agli studenti attraverso la tassazione di tutte quelle aziende private ormai completamente inserite nei nostri atenei, che dai nostri percorsi di studio e dalla ricerca traggono profitto e forza lavoro qualificata secondo le esigenze di mercato".

I Giovani dem: "Va fatto ancora tanto, Roma è diventata un privilegio per pochi"

Anche i Giovani Democratici di Roma si schierano al fianco di chi dorme in tenda contro il caro affitti: "Roma è diventata un privilegio per chi ci studia - scrivono Nastassja Habdank e Greta Campana - la Capitale è seconda per prezzo medio di una stanza. Negli ultimi anni molto è stato fatto dalla Regione Lazio, per il diritto allo studio e per garantire quanti più alloggi possibili. Ma molto ancora c'è da fare. Esprimiamo solidarietà alle studentesse e agli studenti che da giorni hanno montato le tende davanti al rettorato della Sapienza in segno di protesta".