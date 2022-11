A Roma affitti sempre più cari: fino al 20% in più rispetto al 2014

Chi tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 ha firmato un contratto di locazione standard 4+4 si potrebbe oggi trovare di fronte ad un aumento che sfiora il 20% al momento del rinnovo. Il dato si riferisce al mercato degli affitti di Roma, secondo uno studio che ha analizzato il trend nelle principali città italiane e ovviamente anche nella Città Eterna.

A Roma chi rinnova l'affitto oggi rischia di pagare il 20% in più del 2014

Tra caro-bollette e inflazione (con il paniere che ha toccato il record di agosto 1983 con un +10,9%), adesso ci si mettono anche gli affitti. In queste settimane, infatti, migliaia di persone si trovano a dover discutere il rinnovo contrattuale con i padroni di casa, in particolare se si tratta di locazioni standard di lungo periodo, quindi con la formula 4+4. In media, secondo quanto analizzato dalla società di intermediazione immobiliare Abitare Co., a Roma l'aumento sarebbe, in media, del 19,9%. Per fare un esempio: chi paga un affitto di 800 euro, potrebbe nel 2023 arrivare a quasi 960 euro.

Il canone medio arriva a 1.365 euro al mese per un bilocale

Il canone medio arriverebbe, secondo lo studio, a 1.365 euro al mese per un bilocale da 70 mq, anche se il valore si attesta su parametri inferiori rispetto alla media di tutte le 8 città metropolitane (Milano, Roma, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Torino) prese in analisi: nel 2014, infatti, a Roma gli affitti erano già più alti. A questa spesa si devono aggiungere le rate condominiali, i consumi per il riscaldamento, l'acqua e la luce.

I rincari soprattutto in periferia e nelle zone semi-centrali

Nella Capitale, nel 2015 erano 25.336 i contratti d'affitto di lungo periodo stipulati, con una superficie media di 83,7 mq che oggi si è abbassata a 79,3. Gli incrementi maggiori vengono registrati soprattutto nelle aree periferiche, con un +33,3% di prospettiva rispetto a 8 anni fa, ma anche nei quartieri semi-centrali ci sarà un aumento superiore al 24%. Più moderati gli aumenti sugli affitti in centro (+7,7%) e nelle zone di pregio (+14,4%). Come si può vedere nella tabella sottostante, nelle zone di pregio a Roma gli affitti arriverebbero (per un bilocale da 70 mq) a 2.050 euro al mese. In Centro a 1.650, nelle zone del semi-centro a 1.050 mentre in periferia a 700 euro al mese.

Al Pinciano affitti da 25 euro al mq

Per comprendere il contesto attuale, basta farsi un giro su alcuni dei principali portali di annunci immobiliari. In zona Pinciano-Parioli un appartamento di 63 mq viene messo in affitto a 1.700 euro al mese, mentre uno di taglio più grande (76 mq) arriva a 1.900 euro al mese. In zona Coppedè/Trieste a due passi da piazza Mincio ci vogliono 1.300 euro al mese per 60 mq mentre a piazza Eulide per 80 mq servono 1.450 euro. Spostandosi più verso la periferia, ma ancora in una zona ben collegata e ricca di servizi come Sacco Pastore (Montesacro), vengono richiesti 900 euro per un appartamento di 70 mq. Al metro quadro parliamo della metà esatta rispetto ad un taglio leggermente più grande in una zona di maggiore prestigio.

"Le famiglie pagano di più se gli appartamenti hanno più servizi"

“Oltre alla revisione dei contratti in scadenza, con degli inevitabili aumenti, bisogna poi aggiungere un potenziale incremento delle spese condominiali - commenta Giuseppe Crupi di Abitare Co. - , che porterebbe il canone totale mensile a un livello non più sostenibile per molte famiglie che, a quel punto, si vedranno obbligate a cambiare zona o addirittura città, spostandosi dove i canoni sono più bassi. C’è invece chi, spinto dagli aumenti, opta per l’acquisto di una nuova abitazione, anche se le rate di mutuo sono più care a causa dell’aumento del costo del denaro. Da una nostra recente indagine su un campione di 1.500 famiglie oltre l’80% ha risposto che sarebbe disposto a pagare un affitto più alto del 15%, rispetto a quanto paga oggi, per una casa nuova dotata di servizi comuni.”