Caro affitti, blitz degli studenti contro Confedilizia

Ricominciano le proteste del movimento delle tende contro il caro affitti. Nella mattinata di giovedì 7 settembre un gruppo di studenti ha fatto irruzione nella sede di Confedilizia, sindacato dei proprietari edilizi.

Ragazze e ragazzi con megafono e uno striscione sono entrati nella sede di via Ulpiano, sorprendendo i dipendenti presenti in quel momento: "Se oggi si parla di caro affitti - hanno detto - è perché è più importante garantire la rendita dei proprietari che il diritto alla casa e allo studio di tutti e tutte noi". Il movimento punta il dito contro chi "rappresenta e difende gli interessi dei grandi privati e di coloro che sui canoni d'affitto ci guadagnano e vivono di rendita".

I costi dei canoni per singole stanze, escluse bollette e internet, sono arrivati a sfiorare i 500 euro al mese anche a Roma, tra le metropoli più costose per uno studente fuorisede: "Dopo aver denunciato per mesi le responsabilità politiche dei Governi - si legge nella nota - che si sono susseguiti e del ministero dell'Università, oggi denunciamo le responsabilità che le proprietà immobiliari hanno direttamente. Dopo la legge 431/91 infatti sono andati approfittandosi, sempre di più, della liberalizzazione del mercato degli affitti e oggi sono proprio i soggetti che costringono studenti e studentesse al ricatto dell'affitto. Siamo consapevoli che in questo paese non ci sono soltanto grandi immobiliari, ma anche tanti piccoli proprietari per i quali i canoni d'affitto non sono profitti di lusso. Ma siamo anche consapevoli del potere che le grandi proprietà hanno nelle nostre città".

Con l'inizio delle scuole e l'imminente apertura dell'anno accademico, sarà nuovamente stagione di cortei. Il 14 settembre ci sarà "un giorno di lotta in tutta Italia per il diritto alla casa e il diritto allo studio: siamo stanchi di attendere".