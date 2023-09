Contributi ai fuori sede e tasse più alte per chi possiede case vacanza. Così i giovani vogliono vincere il caro affitti

Un vero e proprio attacco frontale agli affitti brevi. Che non arriva da un sindacato di base, almeno non in questa occasione, ma da un gruppo di under 30 ed esperti del settore che si sono incontrati il 9 settembre, riuniti dall'associazione no profit per le pari opportunità "GenQ", durante un evento che ha anticipato la "Roma Future Week" in programma dall'11 al 17 settembre.

Uno scambio di idee sul tema del caro affitti

Un pomeriggio intero dedicato al caro affitti e al tema dell'emergenza abitativa che tocca gli studenti fuorisede, circa 70.000 nella Capitale (fonte Eures, 31 luglio 2023), attirati da tre atenei pubblici e oltre il doppio privati, ma schiacciati tra la necessità di avere una stanza ben collegata con le sedi universitarie e i prezzi folli di un mercato che propone camere a 500 euro al mese al netto di bollette e altri consumi. Quindi, che fare? Alla domanda vorrebbe rispondere "GenQ", associazione senza scopo di lucro costituita interamente da under 30 volontari che parla di genere in maniera intersezionale e quindi anche attraverso l'analisi di un fenomeno come quello del caro affitti.

Una tassa di genere che pagano soprattutto le donne

"Il caro affitti per le ragazze è una tassa da pagare per sentirsi più sicure - spiega Sara Matassoni, Policy Expert di 'GenQ' - perché ovviamente preferiscono vivere in quartieri più vicini al centro, meglio collegati, con più attività aperte la sera per sentirsi più sicure quando tornano a casa, invece di dover prendere un taxi e arrivare in chissà quale periferia dove magari non percepiscono di poter stare tranquille". E così il laboratorio organizzato da "GenQ" ha elaborato un pacchetto di proposte per contrastare la proliferazione di affitti brevi a Roma: "A Roma dal 2014 al 2019 la popolazione residente in centro storico è crollata del 35,8% - spiega Matassone - con un picco a Trastevere pari al 43,1%. Questo fa sì che in quelle zone ci sia una desertificazione". Chi ha proprietà immobiliari nelle zone più centrali mette a rendita affittando ai turisti e il mercato reagisce di conseguenza, riducendo le possibilità per chi invece cerca una base più stabile e in zone non estremamente periferiche.

Partita Iva per chi affitta le case vacanza

Ma quali sono queste proposte? Una che farà sicuramente molto discutere è l'obbligo di aprire la partita Iva per chi mette in affitto come casa vacanza un appartamento in cui non risiede: "Per noi il limite minimo è una casa - spiega Matassoni - perché significa avere un'attività lavorativa, perché richiede molto tempo tra check in check out pulizie ecc.ecc. Quindi basta una casa, chiunque ha una casa non ci vive e la affitta per turismo deve aprire una partita Iva". "Su Airbnb (la piattaforma più famosa al mondo sulla quale vengono vengono pubblicati gli annunci delle case vacanza, ndr) - continua l'esperta - c’è una tassazione agevolata, tanto quanto quella prevista dalla cedolare secca applicata nei contratti a canone concordato per gli affitti lunghi. E così l'affitto turistico non va in dichiarazione dei redditi, entra netto come guadagno. Se uno affitta una camera di casa, invece, restando a viverci, non si aumenterebbe la tassazione". A Roma è pieno di proprietari con anche quattro o cinque appartamenti in affitto turistico, sparsi tra San Pietro, Trastevere, Testaccio, Campo de' Fiori, Aurelio, Monteverde: difficile per molti di loro digerire l'obbligo di aprire la partita Iva, sostenendo delle spese legate alla gestione e una tassazione in base alla fatturazione.

Limiti agli affitti brevi e aumento del contributo di soggiorno

In ogni caso, secondo la policy partorita dal "think thank" under 30 di "GenQ", le istituzioni dovrebbero anche imporre dei limiti alla proliferazione di case vacanza nei municipi come I e II "istituendo una licenza e calibrando il numero sulla base della densità abitativa e della particolare scarsità di case in affitto". E ancora: "Bisogna aumentare il contributo di soggiorno per gli alloggi a uso turistico e immobili destinati alla locazione breve - continua Matassoni - prevedendo dall'altra parte uno sconto del 50% sull'Imu sulla seconda casa, per due anni, a tutti coloro che affittano a lungo termine". L'aumento del contributo di soggiorno finanzierebbe un fondo per l'anticipo della caparra da riconoscere agli studenti in collaborazione con le fondazioni bancarie: "In questo senso - sottolinea Matassoni - ci auspichiamo la possibilità di inserire questa formula nel dispositivo di welfare abitativo che la giunta Gualtieri sta studiando nell'ambito del nuovo Piano Casa appena approvato".

GenQ: "La politica ci ascolti"

Adesso la palla passa alla politica: "Abbiamo buoni rapporti con l'amministrazione - conclude l'esperta - ma al momento non sono costanti. Non c'è una presenza fissa, anche se l'assessora alle attività produttive e alle pari opportunità Monica Lucarelli si è messa a disposizione. Questa policy, una bozza di regolamento per limitare affitti brevi a Roma e dare più respiro ai fuori sede che cercano casa, arriva dal basso alla fine di un processo che si chiama 'design thinking' e si sviluppa tramite cinque fasi: brainstorming, elaborazione individuale, elaborazione collettiva, dibattito e voto". Quindi il regolamento uscito fuori il 9 settembre ha vinto la corsa con altre proposte: "Sì e ci sembra giusto che arrivi alla politica, che deve interessarsi a noi e a quanto abbiamo da proporre".