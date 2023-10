Caro affitti, padiglioni Umberto I riconvertiti in campus. Ma gli studenti attaccano Rocca: "Ci ha preso in giro"

Un incontro che secondo la Regione Lazio è stato positivo, un passo in avanti per risolvere il problema, mentre secondo gli studenti in protesta - almeno per una parte di loro - invece no, anzi si sono addirittura sentiti presi in giro. La questione del caro affitti continua a tenere banco e gli universitari giurano che la loro protesta continuerà: "Siamo delusi. Rocca ci ha preso in giro, rimaniamo in tenda".

L'incontro in Regione

Facciamo un passo indietro. Venerdì alla Pisana il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il commissario straordinario dell'ente per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, Lazio DiSCo, Giorgio Ciardi, hanno incontrato le delegazioni dei movimenti degli studenti universitari che stanno protestando contro il caro affitti. Presente anche il sub commissario di Lazio Disco, Claudia Caporusso.

Nel corso dell'incontro, durato circa due ore e andato avanti in "un clima sereno e costruttivo" - si legge in una nota della Regione, gli studenti hanno potuto illustrare le proprie proposte e confrontarsi su tutte le problematiche. Il presidente Rocca "ha manifestato la vicinanza verso le tematiche del diritto allo studio e alla crisi degli alloggi ed ha ricordato quanto fatto nei primi mesi dalla sua amministrazione", si legge in una nota della Regione.

Gli alloggi

Sono infatti "793 i posti alloggio in più per gli studenti universitari nel Lazio che, sommati ai precedenti, fanno un totale di 3.131, di cui 178 posti per diversamente abili, messi a disposizione dall'ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (Lazio DiSco) per l’anno accademico 2023/2024. Lo studentato di Valco San Paolo è già attivo mentre il 23 verrà inaugurato quello di Ostia", i dati resi noti dall'amministrazione Rocca.

Per l'anno accademico 2024-2025, inoltre, "sono previsti ulteriori 394 nuovi alloggi", spiegano dalla Pisana sottolineando anche che è "stato poi istituito il bando per il contributo alloggio e quello per le borse di studio che ha permesso a molti studenti di accedere ai rimborsi".

Il padiglione dell'Umberto I

Il presidente Rocca ha poi spiegato che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di "aumentare in maniera congrua gli alloggi per gli studenti, anche attraverso la costruzione del nuovo policlinico Umberto I" e la "riconversione dei padiglioni attuali in un moderno campus universitario".

Come soluzioni a breve e medio termine, il presidente ha ribadito pure "l'intenzione di istituire degli accordi con gli istituti religiosi e con i privati, attraverso un fondo di garanzia, per l'utilizzo di alloggi per studenti e avvalersi anche del patrimonio immobiliare ex Ipab".

Il nodo del documento

Rocca ha annunciato che a breve istituirà "una commissione ad hoc per monitorare e trovare le soluzioni all'emergenza abitativa degli studenti universitari nella Regione Lazio" e si è riservato una ventina di giorni per "analizzare il documento presentato dai ragazzi, aggiornando la seduta". È proprio a questo punto che ci sarebbe stato un (altro) corto circuito.

Gli studenti hanno presentato un documento con diversi punti, incentrati sulle criticità da analizzare per cercare di superare insieme all’amministrazione regionale. Secondo gli studenti di sinistra universitaria Sapienza che nelle ultime due settimane hanno dormito in tenda però quel documento non sarebbe stato preso in considerazione.

"La protesta continua"

"È stata l'ennesima presa in giro. Il presidente Rocca si è presentato senza dati e soluzioni e non ha preso in considerazione il nostro documento con le proposte", dicono Leone Piva e Mattia Santarelli, coordinatore e vice dell'associazione, "la Regione sostiene di aver realizzato negli ultimi 6 mesi 800 posti letto in più, ma dati alla mano, ne risultano solo 300 e sono comunque merito della giunta precedente".

"Per la giunta Rocca il problema è sotto controllo e si è fatto tutto quello che si poteva fare", spiegano gli studenti che però non la pensano allo stesso modo, dichiarando quindi di "continuare la protesta".

Nel frattempo oggi alcuni studenti davanti alla Torre dell'Orologio in Piazza Partigiani hanno piantato simbolicamente alcune tende ed esposto dei libri, per denunciare il caro affitti e il caro libri: "Abbiamo aderito convintamente alla manifestazione e chiediamo che si applichi finalmente l'articolo 34 della Costituzione, garantendo il diritto all'istruzione anche agli studenti più bisognosi tramite finanziamenti adeguati in borse di studio e residenze pubbliche" hanno spiegato.

"Con Rocca università bancomat per privati"

Il Partito Democratico, che già sul tema aveva attaccato la gestione Rocca, rincara la dose con consigliera del Lazio Eleonora Mattia: "Dopo la sanità pubblica, ora la Giunta Rocca consegna ai privati anche il diritto allo studio. La risposta all'emergenza abitativa degli studenti universitari e delle loro famiglie a Roma e nel Lazio non può essere quella di 'istituire degli accordi con gli istituti privati' o di sventolare chimere come quella di convertire in campus l'attuale Policlinico Umberto I, dopo che questo sarà stato trasferito in un nuovo ospedale costruito ex novo, che, a voler essere ottimisti, sarà pronto tra dieci anni".

"Un disastro annunciato l'esito del confronto tra Regione Lazio e associazioni studentesche, da cui ora non solo emerge la conferma che i dati sui posti alloggi Disco, diffusi nei giorni scorsi dal presidente Rocca, sono stati gonfiati, in quanto frutto in realtà delle precedenti legislature, ma viene fuori il vero piano del governo regionale di destra: sfruttare le risorse pubbliche e il disagio sociale per solleticare gli interessi privati, persino con promesse irrealizzabili, e usare anche l'università come 'bancomat' per il proprio consenso invece che prendersene cura come un bene collettivo da tutelare e potenziare", ha concluso Mattia.