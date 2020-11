Carlo Verdone spegne settanta candeline: per l’occasione Sky gli dedica un intero canale

E’ arrivato il momento di mettersi comodi sul divano. Carlo Verdone il 17 novembre spegne 70 candeline. E per l’occasione, Sky ha deciso di dedicargli un intero canale.

20 film per festeggiare Verdone

Ai tanti fan che hanno intenzione di omaggiare il celebre attore e regista con una bella maratona televisiva, tornerà utile sapere che è in programmazione un’apposita rassegna. Per due settimane, e precisamente da lunedì 16 novembre a lunedì 30 novembre, Sky Cinema Verdone manda in onda 20 pellicole da lui dirette e interpretate. Film che è possibile vedere anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV nella collezione dedicata.

Il canale dedicato

La “maratona” televisiva si apre con una puntata speciale di 100x100 Cinema – Buon compleanno Verdone prevista proprio nel giorno del suo settantesimo anniversario. Il popolare artista romano racconta in un’intervista esclusiva e confidenziale, i suoi migliori e peggiori compleanni. E’ l’occasione per conoscere anche aneddoti su Un sacco bello, sulla propria passione per la musica e sugli incontri con alcuni dei suoi attori più amati, come Mario Brega ed Elena Fabrizi, la Sora Lella.

Gli anni Ottanta

Tra i film da rivedere, non può mancare “Un sacco bello”. Girato quarant’anni fa, è stato festeggiato anche con una targa apposta laddove un tempo era presente “il palo della morte”, oggi un luogo di pellegrinaggio ferragostano per i suoi fan. La rassegna prevede anche grandi classici come “Borotalco”, film girato con Mario Brega, Eleonora Giorgi ed Angelo Infanti che, nell’occasione, ha vestito i panni dell’indimenticabile Manuel Fantoni.

Altri film in rassegna

Su Sky Verdone Cinema sarà possibile rivedere “In viaggio con papà” dove, in sola veste d’attore, l’attore romano recita al fianco di Alberto Sordi che del film cura anche la regia. In onda tornano anche film che hanno visto duettare Verdone con grandi comici dell’epoca, come Enrico Montestano ne “I due carabinieri” e Renato Pozzetto in “Sette chili in sette giorni” . Sono previste anche pellicole come “Io e mia sorella” e “Stasera a casa di alice”, girate con Ornella Muti, “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” con Margherita Buy, “Sono pazzo di Iris Blond” dove torna a recitare accanto a Claudia Gerini dopo il successo di Viaggi di nozze, “Perdiamoci di vista” con Asia Argento e “Al lupo al lupo” con Francesca Neri.

Compagni di scuola

Non può chiaramente mancare uno dei film più apprezzati in assoluto, un vero banco di prova per il Verdone regista: “Compagni di scuola” diretto da Verdone una pellicola corale al cui successo hanno contribuito le interpretazioni di Christian De Sica, Massimo Ghini, Eleonora Giorgi, da Nancy Brilli e Athina Cenci e del compianto Angelo Bernabucci, rimasto immortale nella sua interpretazione di “Finocchiaro”.