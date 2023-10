“Acqua e sapone”, Verdone pubblica la foto di Natasha Hovey: “Fatti viva”

Suona come un appello l’ultimo post che Carlo Verdone ha diffuso attraverso i propri canali social. E’ stato postato perché, uno dei suoi film, sta per celebrare un importante anniversario. E si chiude con la speranza che la protagonista di quella pellicola, Natasha Hovery, si metta in contatto col regista che, artisticamente, ne intuì per primo il talento.

40 anni di Acqua e Sapone

Il film da celebrare, ed a cui Verdone fa riferimento, è Acqua e Sapone che, proprio ad ottobre, spegne 40 candeline.La pellicola, la quarta firmata da Carlo Verdone, è ricordata per tante interpretazioni. Quella della Sora Lella, ancora una volta nei panni della “nonna”, le valse un David di Donatello. Fu quello l’esordio cinematografico di Fabrizio Bracconeri ma anche di Natasha Hovey. Ed è proprio a quest’ultima che, il regista ed attore romano, ha dedicato un post.

“Nel 1983, in questo mese, usciva "Acqua e Sapone", una delle commedie che mi riporta a tanti cari ricordi” ha commentato Verdone, prima di ricordare il cast del film tra cui spiccava “la presenza efficace della Sora Lella, il roscio Fabrizio Bracconeri, l'amabile Florinda Bolkan e tanti trasteverini e testaccini come generici parlanti”. Quel film però è ricordato anche per la giovane protagonista, di cui Verdone ha pubblicato una foto.

L'incontro con la giovane Hovey

“La incontrai per puro caso nella mia agenzia in Via dei Banchi Vecchi. Era insieme alla mamma olandese per chiedere dei consigli al mio agente. Natasha nata a Beirut aveva il papà americano, un musicista che viveva a Boston. Mi colpì subito il volto di quella ragazza che all'epoca aveva 16 anni, che emanava dolcezza e grazia. Era elegante in tutto e la luminosità del suo sorriso non poteva non incantare” ha commentato Verdone, ricordando il primo incontro.

La “scoperta” di Verdone portò Hovey “dopo un lungo provino, ad accettare il suo primo ruolo in un film, sebbene fosse timida e riservata”. Ne seguì un altro, cinque anni più tardi, in cui Hovey ha interpretato i panni dell’amante del “patata”, in una delle pellicole più riuscite di Verdone: “Compagni di scuola”. Ed è stato proprio durante una pausa di quel film, sul litorale di Ostia, che è stata scattata la foto ora pubblicata da Verdone.

L'appello

“Mi mette tanta nostalgia per la tirannia del tempo che passa sempre più veloce” ha dichiarato Verdone, commentando la foto. “Ora – ha aggiunto riferendosi all’attrice – vive tra Miami e Parigi, credo. È sposata e dovrebbe avere tre figli. Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti. Ma le auguro ogni bene e di mantenere sempre quella dolcezza nel viso che è l'immagine del suo carattere, della sua anima. Forse se leggerà questo post si farà viva. Chissà”. Un auspicio che, a questo punto, tiene con il fiato sospeso e viene fatto proprio anche dai tanti fan di Carlo Verdone.