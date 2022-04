Caritas, ecco il nuovo report sulla povertà: il 14% dei romani è a rischio

Il 2020 è stato l'anno più buio per le famiglie italiane, l'anno della pandemia e della crisi economica che ne è derivata. E' da qui che prende le mosse il quinto rapporto sulla povertà a Roma redatto da Caritas, presentato venerdì 1 aprile. Un rapporto che fa emergere subito un dato che fa riflettere: durante il periodo dell'esplosione del Covid 19, nella Capitale risultava a rischio indigenza il 14,1% della popolazione, percentuale superiore a Torino, Firenze, Milano e Genova.

Il rapporto sulla povertà a Roma: il 41,1% ha un reddito basso

Nella relazione - 154 pagine - presentata tra gli altri dal direttore di Caritas Roma Giustino Trincia, si scava nel tessuto sociale romano, indagando sui redditi dichiarati dalle famiglie nel 2020. Il 6% dei cittadini dichiarava di faticare ad arrivare alla fine del mese e addirittura il 41,1% ha presentato un reddito individuale non superiore ai 15.000 euro, con un esiguo 2,4% che invece vanta introiti superiori ai 100.000 annui. Enorme il gap tra italiani e stranieri: i primi dichiarano in media poco più di 27.000 euro, i secondi non arrivano a 14.500. E a cavarsela meglio in assoluto sono i contribuenti tra i 60 e i 74 anni con una media di 31.781 euro l'anno, oltre 10.000 euro in più della fascia dei loro figli, quelli dai 30 ai 44 anni che superano di poco i 21.000. Briciole per i più giovani: gli under 29 non arrivano a 10.000 euro annui, ovvero stipendi mensili inferiori ai 1.000 euro, una cifra che non permette di certo l'emancipazione. Inoltre, a Roma cresce la percentuale di giovani Neet (quelli che non studiano e non seguono corsi di formazione professionale): quasi il 20%. Quasi il 10% abbandona i percorsi di studio o formazione professionale.

L'enorme divario tra Centro e periferie

Non sorprende, purtroppo, la spaccatura enorme che c'è tra il Municipi I, quello del centro storico e il Municipio VI, quello delle Torri: nel primo caso il reddito medio annuo tocca e supera i 39.000 euro, con gli italiani che arrivano a superare i 42.000, mentre gli stranieri si fermano a 18.400. Dalle parti di Tor Bella Monaca e dintorni, il reddito è di 17.460 euro (italiani sopra i 18.500, gli stranieri crollano a poco più di 11.000). Quindi, in sostanza, un italiano a Roma Est guadagna quanto uno straniero del centro. La situazione romana si presenta più critica rispetto alla media nazionale anche se si considera la presenza di famiglie monoreddito: in questo caso Roma supera di molto (con il suo 32,8%) la percentuale italiana che è pari al 28,7% delle famiglie.

I minori a rischio nelle famiglie più povere

Preoccupazione anche per le condizioni di vita dei minori, in particolare quelli che si trovano in nuclei con redditi molto bassi, esposti quindi a problematiche come il difficile reperimento di materiale scolastico, l'accesso ad attività sportive, le minori possibilità di studio e formazione, ostacoli nel ricevere cure adeguate: nel VI Municipio il 13,4% delle famiglie con minori ha un reddito pari o inferiore a 25.000 euro, in V la percentuale si abbassa al 9,8%, simile a quella del X (Ostia) e del VII (Cinecittà).

Il cardinale: "Migliaia di persone sole e senza reddito"

"Scopriamo che a Roma esistono migliaia di persone che vivono in solitudine ha commentato il cardinale Angelo De Donatis, vicario di Roma - , che non hanno mai avuto un reddito regolare, che non riescono ad accedere al servizio sanitario pur avendone diritto, che erano già in grande difficoltà prima dell'arrivo della pandemia e che ora si trovano completamente esclusi dal sistema di aiuti. Scopriamo - osserva il porporato - che esistono migliaia di nostri concittadini che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese e soprattutto non riuscivano a pagare le bollette di luce, acqua e gas ben prima che i rincari delle materie prime facessero impennare i costi. Scopriamo anche che in tanti, molti bambini purtroppo, non hanno elettricità e gas per scaldarsi perché vivono in alloggi di fortuna".

Gualtieri: "I 500 posti letto per senza dimora rimarranno aperti"

"Vediamo che Roma purtroppo soffre di un alto tasso di povertà - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri, ancora in isolamento a causa del Covid e collegato da remoto - , e di un livello impressionante di differenze sociali e reddituali fra i vari municipi. La precarietà lavorativa e quella abitativa sono poi una vera e propria emergenza di questa città. Per questo il tema della riduzione delle distanze e delle disuguaglianze è fondamentale. Noi abbiamo cercato di affrontarlo con le linee programmatiche e i primi atti concreti, a partire dal bilancio che abbiamo dovuto approvare di corsa. Rispetto alla situazione dei senza dimora, il primo cittadino ha fatto sapere che "i 500 posti letto realizzati con i Municipi non chiuderanno oggi, ma rimarranno aperti tutto l'anno nell'ottica di rafforzare l'accoglienza".

Lotta alla povertà e al disagio abitativo: 55 milioni di euro dal Pnrr

Gualtieri ha poi snocciolato alcune cifre relative ai fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui Roma potrà disporre in chiave di ripresa sociale. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, 16 milioni di euro verranno messi sul sostegno alle persone vulnerabili e non autosufficienti, 21 milioni per i percorsi di autonomia delle persone con disabilità, 18,5 milioni per l' "housing first" e le stazioni di posta. "Per quanto riguarda l'emergenza abitativa - annuncia poi - la giunta sta lavorando ad un piano pluriennale di interventi, perché bisogna innanzitutto aumentare la dotazione". Il riferimento, ovviamente, è al numero di alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica, tema già toccato dall'assessore alle Politiche abitative Tobia Zevi recentemente. "Abbiamo aumentato la quota disponibile (di alloggi riservati a chi perde casa o vive nelle occupazioni, ndr) per evitare, quando si fanno sgomberi, di lasciare in mezzo alla strada le persone che hanno bisogno - ha fatto sapere - cerchiamo anche di dotarci di strumenti normativi per una gestione più intelligente di questa materia, ma alla base di tutto c'è la questione della dotazione del patrimonio abitativo sociale, su cui stiamo lavorando anche in sinergia con la Regione Lazio".