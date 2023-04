La Caritas dona 3 computer agli studenti detenuti di Rebibbia

Tre computer nuovi, ricondizionati, per i detenuti che frequentano il polo universitario penitenziario della Sapienza nel carcere di Rebibbia. La donazione è arrivata da parte della Caritas di Roma, in seguito alla visita del direttore Giustino Trincia avvenuta lo scorso dicembre.

I dispositivi, ricondizionati e perfettamente funzionanti, sono stati presi in carico da don Stefano Rulli, uno dei cappellani di Rebibbia Nuovo Complesso. Il 22 dicembre la Caritas, nella persona del direttore Trincia, aveva visitato il carcere insieme al coordinatore dei cappellani don Marco Fibbi e da alcuni detenuti era emersa la necessità di essere dotati di computer funzionanti.

Sono 15, attualmente, gli studenti nel polo universitario penitenziario, iscritti a Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze Motorie. A loro firma è arrivata a Giustino Trincia una lettera di ringraziamento “per aver accolto l’appello, consentendoci di poter avere strumenti informatici ormai indispensabili per i nostri studi. Siamo sicuri – si legge nella lettera – che un giorno, da liberi, potremo partecipare attivamente al volontariato di cui la Caritas è in prima linea per sostenere e aiutare gli ultimi. Ringraziamo per quanto ci ha donato, con l’accesa e viva speranza di averla ancora qui tra noi, per rinnovare non solo il grazie di cuore ma per pregare insieme per quanti vivono ai margini della società”.