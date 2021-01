Carima posta un selfie con Antonella Elia: entrerà nella casa del Grande Fratello vip? Cosa sappiamo

Antonella Elia e Carima insieme in un selfie postato due giorni fa dalla tiktoker romana sul suo profilo Instagram che ha ottenuto migliaia di like. Nessuna didascalia e nessuna anticipazione su quello che avverrà nei prossimi giorni hanno accompagnato la foto ma in tanti sono certi che l’influencer farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia a Cinecittà, diventando nuova concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. O Carima entrerà solo per un chiarimento con Samantha De Grenet?

Già perché nei giorni scorsi, la show girl ha commentato il personaggio ‘Carima’: da mesi ormai, la famosa frase dell’influencer “Emily: ta piji nder c**o, amica mia!” è diventata un tormentone nella casa del GF e quando De Grenet ne ha appreso significato e motivazioni ha usato queste parole: Ah sì, ma è quella grossa, di colore? Lei è tanto…carica. Non è il mio genere". Un commento che non è sfuggito a Carima che dal suo profilo Instagram, che conta oltre 400mila follower, ha replicato chiedendo “Un confronto, un diritto di replica”.

I fan del Grande Fratello Vip sanno che tra Antonella Elia e Samantha De Grenet volano stracci di continuo. Il selfie di Elia e Carima oltre a dimostrare una presa di posizione dell’opinionista del Gf (che ha risposto con l'emoticon di un bacio), vuole anticipare i prossimi ingressi? Intanto Carima, in una storia, ha spiegato “Me state a chiede un sacco de cose, appena so qualcosa in più ve lo dico” aggiungendo: “I più attenti capiranno”. Vorrà svelare qualche anticipazione? Staremo a vedere!

Chi è Carima

Carima, o meglio Karin, ha 34 anni è romana del quartiere Boccea e studia per diventare operatrice sanitaria, mamma di una bambina di 8 anni. Carimadituttoedipiù è il suo alter ego sui social, ufficialmente appena 27enne per i follower, che dei seguaci si "prende cura" dispensando sketch tutt'altro che accomodanti, capaci di dissacrare la liturgia patinata di Instagram.

Già perché questa Ghetto Girl di periferia, come viene percepita dal pubblico, spopola con oltre 500mila follower su Tik Tok e 400mila su Ig, lasciando trasparire un netto percorso di rivalsa sociale sulle difficoltà del passato che è stato capace di mettere spalle al muro il lusso più artificiale degli influencer più blasonati.





