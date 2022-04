Lezioni di legalità con i carabinieri al liceo artistico

Sabato mattina al liceo artistico di Tivoli “Publio Elio Adriano” in via Tiburto, i ragazzi del percorso di studi beni culturali hanno partecipato ad un incontro con l’arma dei carabinieri.

In particolare, nell’ambito del progetto di cultura della legalità, l’arma dei carabinieri ha fornito due relatori all’incontro con i circa 90 allievi della scuola. Il comandante della compagnia di Tivoli, Capitano Ferrante, in un dialogo molto diretto e nel quale i giovani hanno trovato diversi spunti di riflessione per intervenire, ha parlato loro dei temi dell’abuso di sostanze alcooliche e dell’uso delle droghe, conducendo i giovani a riflettere sui rischi dell’assunzione di droghe per la loro salute ed, in particolare, quando sono alla guida di veicoli. I giovani hanno trovato molto interessante anche il rilevante numero di esempi di vita professionale vissuti come diversi gravi sinistri stradali e tragedie del sabato sera legate al particolare fenomeno.

Il secondo relatore che ha molto appassionato i giovani è stato il comandante del nucleo tutela patrimonio culturale di Roma, Capitano Pirronti, che ha illustrato funzioni e compiti della specialità dell’arma. Infatti, gli studenti del corso di beni culturali sono stati attratti dalla storia del nucleo dell’arma che da oltre 50 anni si occupa dell’immenso patrimonio artistico e monumentale italiano, e dell’importanza della sua tutela da varie forme di criminalità nazionale e internazionale.

Gli episodi e le indagini che hanno restituito al nostro paese migliaia di preziose testimonianze storiche delle varie epoche che hanno interessato l’arte sono state corollario di una conversazione avvincente, nella quale diversi giovani si sono interessati alla specialità dell’arma, ed hanno chiesto all’ufficiale l’iter di arruolamento e selezione per il reparto d’elite.