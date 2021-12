VIDEO | L'Arma dei Carabinieri negli scatti di Carlo Mari: un viaggio tra "Valori" e "Bellezza" della divisa

Il libro, edito da Skira, è in commercio già dal 25 novembre e si può trovare in libreria o negli store online al prezzo di 75 euro. Il fotografo ripercorre la storia dei carabinieri con foto inedite provenienti dalle situazioni più estreme che si trova ad affrontare un uomo in divisa

604 pagine tra foto, racconti e testimonianze. Carlo Mari torna ad occuparsi dell'Arma dei Carabinieri dopo la sua prima esperienza durante il lockdown. Questa volta, il fotografo ripercorre la storia dei carabinieri con foto inedite provenienti dalle situazioni più estreme che si trova ad affrontare un uomo in divisa: operazioni speciali, sott'acqua, in montagna e addirittura l'incontro con un negoziatore a Livorno. Nasce così "Carabinieri. La Bellezza di un'Arma senza tempo. Un'identità nei secoli fedele".

Il libro, edito da Skira, è in commercio già dal 25 novembre e si può trovare in libreria o negli store online al prezzo di 75 euro. "Volevo raccontare la bellezza di un brand italiano riconosciuto in tutto il mondo - racconta Carlo Mari - e non potevo che pensare ai carabinieri. Le loro uniformi sono state lo stimolo che ha portato all'avvio dei lavori e, ogni situazione vissuta, è stata una grande sorpresa. Non tutti i cittadini conoscono la figura dei carabinieri: c'è un mondo davvero affascinante che si nasconde dietro a quello che noi pensiamo che sia la loro mansione".