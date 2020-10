Roma, nel reparto Covid carabiniere fa la barba al vicino di letto: solidarietà in corsia

Tutti e due malati di Covid. Uno un carabiniere, l'altro un uomo adulto e più grave di lui. Ricoverati nella stessa stanza in un ospedale di Roma. L'immagine del militare che accudisce il vicino facendogli la barba è forte, infonde coraggio e viene subito rilanciata dall'account ufficiale dell'Arma.

"Siamo Carabinieri! Anche quando ricoverati in una stanza di ospedale, in un reparto COVID19, ci prodighiamo per il nostro vicino di stanza, aiutandolo nei piccoli gesti quotidiani, per sconfiggere il virus con la solidarietà" così il post su Facebook con sotto oltre 12mila di like e più di mille condivisioni.