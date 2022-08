I capperi sono i nuovi barbari: le piante mettono in pericolo le Mura Aureliane

Fatte costruire sul finire del III secolo dopo Cristo, le Mure Aureliane erano state concepite per difendere Roma dalle invasioni. Oggi, invece, le imponenti vestigia che si sviluppano per circa 12 chilometri nella Capitale, devono difendersi da un altro potenziale nemico: la vegetazione che cresce rigogliosa alla sua base e, soprattutto, tra i suoi laterizi.

Il crollo a Porta Maggiore

Ad inizio giugno, a pagare il dazio delle secolare convivenza con questa vegetazione, è stato un tratto murario situato all'altezza di Porta Maggiore. In quell'occasione il distacco di alcune porzioni di laterizio è stato modesto. Ma ha contribuito a riaccendere l'attenzione sulla presenza di queste piante, ritenute in quell'occasione, anche dai tecnici intervenutin della sovrintendenza, come la causa del crollo.

I capperi sulle mura

“Fortunatamente, la vegetazione che cresce sulle Mura Aureliane è rappresentata in massima parte da capperi, una pianta che ha radici superficiali e poco dannose per il tessuto edilizio e che si secca regolarmente con il cambio di stagione” ha reso noto la sovrintendenza capitolina ai beni culturali, interpellata da Romatoday. L’ente, che dall’inizio di luglio è tornato ad essere amministrato da Claudio Parisi Presicce, ha fatto sapere che è impegnato in una “una costante attività di monitoraggio delle Mura Aureliane, al fine di prevenire e intervenire tempestivamente sui possibili fattori di degrado, come la vegetazione spontanea, che comunque non è un problema "nuovo", visto che è presente sulla struttura muraria da secoli”.

I romani ed i capperi

La presenza dei capperi lungo la cinta muraria, sugli acquedotti e talvolta anche sui monumenti, alimenta un doppio sentimento. C’è chi li continua a guardare con timore, considerandoli una sorta di minaccia per la stabilità delle antiche vestigia. Ma c’è anche chi, considerandoli parte del paesaggio, li considera una sorta di risorsa: oltre al “trekking tra le mura” ci sono state associazioni,in passato, che hanno organizzato anche delle escursioni finalizzate ad “andar per capperi”.

I fondi del PNRR

La sovrintendenza ha comunque precisato che, “periodicamente”, è impegnata ad effettuare “interventi di diserbo nelle aree di rispetto immediatamente adiacenti le mura, mentre il diserbo verticale, che necessita di attrezzature e competenze particolari, si realizza in casi specifici, quando ci sono rischi per il monumento”. Monumento che i romani chiedono sempre più spesso di poter vivere, come in alcuni casi già avviene. Al riguardo la sovrintendenza ha ricordato che “presto si potrà utilizzare uno strumento economico straordinario”. Si tratta di 15 milioni di euro previsti dal PNRR. I fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza sono destinati interventi su alcuni specifici tratti di mura che necessitano di restauro per l'apertura al pubblico di ulteriori tratti del camminamento.

La carta del rischio

Sempre dall’ente presieduto da Parisi Presicce è stato sottolineato che, per migliorare la cura del monumento, “è in corso la redazione della ‘carta del rischio’ sismico, statico, vegetazionale, delle Mura Aureliane con un progetto ‘pilota’ sul tratto tra Porta Latina e Porta S. Sebastiano lungo viale delle Mura Latine”. Il progetto sarà alla base del restauro previsto proprio con i fondi del PNRR.