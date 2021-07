Lavori a piazza Venezia: capolinea spostato e linee deviate, tutte le informazioni

Lavori sui sampietrini a piazza Venezia. Il programma di riqualificazione prosegue e raggiunge l'area che ospita il capolinea degli autobus. Da inizio servizio di oggi, martedì 20 luglio, fino a cessate esigenze, si rende necessario lo spostamento del capolinea di piazza Venezia. Il capolinea temporaneo è fissato in via degli Astalli per le linee bus 46-60-190F-916-916F-n5-n11-n90-n201-n543-n904-n916. Per le linee bus 80-nMC-nME, capolinea provvisorio in piazza Venezia lato piazza San Marco.

- Linea 46 in direzione piazza Venezia: da via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli (capolinea provvisorio).

- Linea 60 in direzione piazza Venezia: da via Cesare Battisti, via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli (capolinea provvisorio); in direzione largo Pugliese: da via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via San Marco, via San Venanzio.

- Linea 80 effettua capolinea provvisorio in piazza Venezia lato piazza San Marco.

- Linee 190F-916-916F in direzione piazza Venezia: da via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli (capolinea provvisorio).

- Linee n5-n90-n543 in direzione piazza Venezia: da via del Corso, via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli (capolinea provvisorio); in direzione Palmiro Togliatti, Monte Gilberto, Vertunni: da via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via San Marco, via San Venanzio.

- Linea n11 in direzione piazza Venezia: da via Cesare Battistini, via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli (capolinea provvisorio), in direzione Grotte Celoni: da via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via San Marco, via San Venanzio.

- Linea n201 in direzione piazza Venezia: da via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli (capolinea provvisorio); in direzione Conti: da via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via San Marco, via San Venanzio.