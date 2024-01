Capodanno 2024 a Roma, dagli eventi ai trasporti: la guida per il primo gennaio in città

Salutato il nuovo anno e archiviati i festeggiamenti per la notte di San Silvestro, Roma celebra l'inizio del 2024 con una lunga lista di eventi pensati sia per i romani sia per i turisti arrivati per festeggiare il Capodanno. In questo lunedì primo gennaio tiene banco la rassegna del Campidoglio 'Capodarte' con 80 eventi e la 'Rome Parade' con la spettacolare parata di bande marcianti in arrivo da tutto il mondo.

La manifestazione dalla storia, quest'anno sarà ancora più grande coinvolgendo migliaia di artisti tra performer, direttori di banda, danzatori, coreografi e artisti di strada. La parata avrà inizio, alle 15,30, in piazza del Popolo per poi proseguire in via del Corso, via dei Condotti, piazza di Spagna, via del Babuino per finire nuovamente in Piazza del Popolo.

Capodarte 2024 e non solo

Il risveglio nel nuovo anno avverrà però come detto nel segno della terza edizione di Roma Capodarte. Il programma è interamente gratuito e accompagnerà l'intera giornata di festa con un fitto calendario di concerti, visite guidate, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori, spettacoli e attività per grandi e piccoli.

Oltre 80 iniziative in circa 50 spazi tra cui i musei civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, oltre alle biblioteche comunali, i teatri, i cinema e i molti altri luoghi della cultura eccezionalmente e gratuitamente aperti per l’occasione. E poi ancora piazze, vie, chiese pronte a prendere vita grazie a una festa diffusa su tutto il territorio cittadino. Una festa lunga un giorno ma con uno sguardo rivolto all'intero 2024.

Spazio anche agli spettacoli a teatro. Al Ghione c'è 'Abracadabra la Notte dei Miracoli', l'unico festival internazionale di magia itinerante in Italia. Lo spettacolo andrà in scena anche il primo gennaio. Al teatro Brancaccio c'è Rapunzel, la fiaba dei fratelli Grimm, con un doppio spettacolo, pomeriggio e sera.

Orari bus, metro, tram e ztl a Capodanno

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico cittadino, il primo gennaio 2024, il servizio sull'intera rete cittadina di metro, bus e tram inizierà alle ore 8 e poi proseguirà con orario festivo. Saranno in strada, dalle 9 alle 21, le linee gratuite Free1 (l'auto si può lasciare nel parcheggio FS “Piastra Termini" ingresso da via Marsala 53), Free2 (l'auto si può lasciare nel parcheggio Atac Partigiani ingresso da piazzale dei Partigiani) e dalle 9 alle 20 la linea 100 (Porta Pinciana - via Veneto - Tritone - piazza Cavour - largo Chigi - Porta Pinciana), per raggiungere la zona centrale della città.

Gli orari della Ztl

Ferrovia Termini-Centocelle direzione Centocelle in servizio dalle 8,30 alle 23; verso Termini dalle 8,03 alle 22,33. Per le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e Metromare servizio dalle 8 circa e sino alle 23,30. Per queste due linee aggiornamenti sui siti di Cotral e Astral. Le Ztl diurne di Centro e Tridente saranno in funzione dalle 6,30 e sino alle 20.

Cimiteri Roma: orario e apertura a Capodanno

A Capodanno i cimiteri Flaminio, Verano e Laurentino sono aperti dalle 07.30 alle 18.00. I cimiteri di Ostia Antica e San Vittorino sono aperti invece dalle 07.00 alle 17.00. Santa Maria del Carmine (Parrocchietta), Isola Farnese, Castel di Guido, Cesano, Maccarese, Santa Maria di Galeria restano chiusi il 1 gennaio.