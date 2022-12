Trasporti potenziati a Capodanno, Atac rassicura: "Servizio svolto come da programma"

Il servizio di Capodanno di Atac verrà svolto come da programma. Lo conferma l’azienda in una nota, sottolineando che per la notte del 31 dicembre non ci sono “problemi nella copertura dei turni del personale di esercizio”.

La questione è emersa dopo alcune dichiarazioni a mezzo stampa da parte di alcuni sindacati, che hanno ipotizzato criticità relative alla copertura dei turni per la notte del 31 dicembre, in cui il servizio è stato potenziato: “Sono potenziate le linee bus delle principali direttrici verso il centro fino alle ore 21 - ultima partenza dai capolinea - mentre alcune linee bus effettuano servizio fino alle ore 2.30 - ha detto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè - Le linee metro A, B, B1 e C saranno potenziate ed effettueranno l'ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30. Dopo le ore 2.30, le linee metro e la ferrovia regionale Roma-Lido saranno sostituite dalle linee bus notturne attive sino alle ore 8.00”.

“Ricordiamo inoltre che, fino a domenica 8 gennaio, restano attive tutti i giorni, compresi i festivi, le linee bus gratuite Free1 - da Termini a Largo Chigi - e Free2, da stazione Ostiense a Largo Chigi - ha concluso Patanè - Sempre attiva e gratuita anche la linea bus elettrica 100, da Porta Pinciana a piazza Cavour”

“In questi giorni l’organizzazione interna è al lavoro per il riordino delle turnazioni sulla specifica programmazione da attuare”, prosegue l’azienda, ricordando che “la valutazione dei potenziamenti dei servizi di trasporto è, in tutta evidenza, di competenza dell’amministrazione capitolina”, e che Atac ha quindi provveduto a individuare i turni in presenza del proprio personale “atti a garantire detti potenziamenti”.

La municipalizzata ha quindi ricordo che non è suo compito “indicare a Cotral la quantità di servizio da erogare sulle linee di competenza regionale”, e di avere già preso accordi con le organizzazioni sindacali per “le modalità applicative e organizzative dei servizi di fine anno, per il tramite di apposito accordo sottoscritto”.