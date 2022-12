Roma si prepara al Capodanno: vietato l'alcol da asporto. Ecco come spostarsi in centro

Roma si prepara per i festeggiamenti di Capodanno, giornate in cui in città, secondo le stime, dovrebbero arrivare oltre 600mila persone, 50.000 delle quali sono attese al Circo Massimo per il concertone organizzato dal Comune per celebrare la ripartenza dopo la pandemia.

Vietate le bevande in contenitori di vetro

Proprio in vista del massiccio afflusso di persone attese nella zona del centro, nei giorni scorsi si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per stabilire le misure da adottare in relazione agli eventi in programma, e il prefetto Bruno Frattasi ha disposto un’ordinanza che vieta la vendita da asporto e il trasporto di bevande in bottiglia o contenitori di vetro in occasione del concerto, che inizierà alle 21.30 e proseguirà sino all’una e trenta circa.

I lavori per l’allestimento del palco, intanto, sono entrati nel vivo: a esibirsi saranno Franco126, Elodie, Sangiovanni e Madame, finita tra l’altro nei giorni scorsi nell’occhio del ciclone per l’inchiesta sui finti green pass condotta dalla procura di Vicenza. Il cast è stato interamente confermato dal Campidoglio, che ha disposto anche una serie di chiusure al traffico e l’estensione dell’orario di apertura delle ztl.

Esteso l'orario delle ztl

Dal punto di vista delle zone a traffico limitato, le telecamere di quelle del centro storico e del Tridente resteranno accese dalle 6,30 della mattina del 31 dicembre sino alle 20 del primo gennaio. A Trastevere e a San Lorenzo, la ztl notturna sarà attiva dalle 21,30 del 31 dicembre alle 6,30 del primo gennaio. A Testaccio, invece, il funzionamento sarà quello ordinario, con le telecamere di controllo in funzione tra le 23 del 31 dicembre e le 3 del primo gennaio.

Come cambia la viabilità in centro

Sul fronte viabilità, invece, è stata disposta a partire dalla mezzanotte della notte tra il 30 e il 31 dicembre la chiusura di viale Aventino su entrambi i lati della carreggiata destra, per i primi 20,00 m lineari del tratto compreso tra l'intersezione con via del Circo Massimo e piazza Albania. Dalle 7 del 31 dicembre chiusa al traffico anche via dei Cerchi, mentre alle 19 la chiusura scatterà anche per via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via dell’Ara Massima di Ercole, via di Santa Maria in Cosmedin, via della Greca, via delle Terme Deciane. Centro off limit alle auto private, insomma, e per consentire a romani e turisti di raggiungere la zona del Circo Massimo Atac ha previsto l’intensificazione delle corse di bus e metro.

Orari prolungati per bus e metro

“Per la giornata del 31 dicembre sono potenziate le linee bus delle principali direttrici verso il centro fino alle ore 21 - ultima partenza dai capolinea - mentre alcune linee bus effettuano servizio fino alle ore 2.30 - ha detto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè - Le linee metro A, B, B1 e C saranno potenziate ed effettueranno l'ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30. Dopo le ore 2.30, le linee metro e la ferrovia regionale Roma-Lido saranno sostituite dalle linee bus notturne attive sino alle ore 8.00”.

“Ricordiamo inoltre che, fino a domenica 8 gennaio, restano attive tutti i giorni, compresi i festivi, le linee bus gratuite Free1 - da Termini a Largo Chigi - e Free2, da stazione Ostiense a Largo Chigi - ha concluso Patanè - Sempre attiva e gratuita anche la linea bus elettrica 100, da Porta Pinciana a piazza Cavour”