Capodanno a Roma: tutte le informazioni su eventi, trasporti, mostre e festeggiamenti

È tempo di bilanci ed eventi. L’ultimo dell’anno è così per tutti. Una giornata mista tra la malinconia e l’eccitazione per un nuovo capitolo pronto ad essere scritto. E, come ogni anno, Roma offre notevoli spunti ed occasioni per chi non vuole annoiarsi nella notte di San Silvestro. Non solo, la città si animerà per tutto il giorno e anche quello successivo, con appuntamenti che spaziano dalla musica all’arte, passando per il teatro.

Concertone al Circo Massimo

Non si può non partire dalla fine, con il maxi concerto del Circo Massimo. L’evento “Roma 2024. You are here”, totalmente, gratuito, vedrà salire sul palco Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Un lungo show che accompagnerà romani e non fino al brindisi di mezzanotte. Per l'evento sono attese circa 45 mila persone e, per questo, il Campidoglio intensificherà le misure di sicurezza, schierando ben 1.200 vigili solo per la notte di Capodanno. Ma non solo. Carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza monitoreranno anche le grandi piazze della movida come Ponte Milvio, piazza Trilussa e le altre zone dei locali, come Testaccio, Trastevere e San Lorenzo. Per questo motivo le fontane del centro saranno transennate.

Piano trasporti per il maxi concerto

Visto che il Circo Massimo sarà preso d’assalto da migliaia di persone, oltre a quanto previsto dal piano dei trasporti varato dal Campidoglio, si effettueranno alcuni cambiamenti alla viabilità.

Nella zona del Circo Massimo sarà istituita un’area di sicurezza, transennata, con dei varchi di accesso in: via dei Cerchi/piazza di Porta Capena ; via del Circo Massimo/via della Fonte di Fauna; via del Circo Massimo/via della Greca; via dei Cerchi/via San Teodoro; via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa. Possibile chiusura, ma solo in caso di effettiva necessità, lungo la linea B/B1 della metropolitana, delle stazioni di Circo Massimo e Colosseo.

Nell'area, le prime modifiche alla viabilità scatteranno sabato 30 e interesseranno via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro, dove ci sarà il divieto di sosta. Dalla mattina del 31 dicembre lo stesso tratto di strada sarà chiuso al traffico.

Dalle prime ore del 31 dicembre, divieti di parcheggio interesseranno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, Clivo dei Publicii, piazza Bocca della Verità e l'ultimo tratto di via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e la stessa piazza Bocca della Verità. Limitazioni alla sosta anche a via delle Terme Deciane e viale Aventino.

Dalle 18 del 31, le chiusure al traffico saranno estese a via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 19 lo stop alla circolazione riguarderà anche via delle Terme Deciane, il lungotevere Aventino e via di Santa Maria in Cosmedin. Con le chiusure al traffico arriveranno anche le deviazioni bus. Il piano Atac, in tal senso, è in via di definizione. Da ricordare che, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio le metropolitane resteranno attive sino alle 2,30.

Musica protagonista

A proposito di musica, nonostante sia stato annullato il concerto di Achille Lauro, ad animare la festa al Cinecittà World ci penserà il super party reggaeton, hip pop e rnb con il dj set di Guè Pequeno feat TY1. Si allestiranno in tutto 10 feste in un’unica location, con, 6 spettacoli dal vivo, 10 stage musicali, grandi artisti e guest star.

Eventi musicali e non solo

Chi non lo ha già fatto, può recarsi al Christmas World a Villa Borghese, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. All’auditorium Parco della Musico Ennio Moricone si saluterà il nuovo anno con il concerto dei The Bronx Black Kayes, esponenti della nuova scena gospel statunitense, capitanati dalla band leader Kaylah Harvey, artista dalle incredibili doti canore . Al Teatro Petrolini, il 31 dicembre, arrivano canzoni, stornelli, poesie, sonetti ma anche aneddoti, curiosità e modi di dire, con il Maestro Paolo Gatti (voce e chitarra) e Roberta Giacobetti (voce).

Capodanno a teatro

Un classico del capodanno è quello di passarlo a teatro e, come in altri casi, c’è l’imbarazzo della scelta. Nonna Lia(R) è uno degli spettacoli per ragazzi che andranno in scena all'Auditorium Parco della Musica sotto le Feste, frutto della collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e lo Shakespeare Globe Theatre. “Ma…diamoci del tu!" è lo spettacolo che Enrico Brignano porta all'Auditorium Conciliazione. Risate e battute con Maurizio Battista e il suo speciale "Caro Babbo Natale ti scrivo..." al Teatro Olimpico..

Al Teatro Ghione, fino alle 22:45, andrà in scena Abracadabra la Notte dei Miracoli, l’unico festival internazionale di magia itinerante in Italia mentre, per i più piccoli, c’è Rapunzel, la fiaba dei fratelli Grimm interpretata da Lorella Cuccarini, al Teatro Brancaccio. Ultimo dell’anno anche con Edoardo Leo, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con un’edizione speciale e un nuovo allestimento scenico dello spettacolo "Ti racconto una storia". Al Nuovo Teatro Orione di Roma, sarà un Capodanno particolare con "Forza Venite Gente".

Musei aperti e spazio alla cultura

Dopo aver salutato il 2023, il risveglio nel nuovo anno per la città di Roma avverrà nel segno della terza edizione di Roma Capodarte, il programma – interamente gratuito – di eventi culturali distribuiti su tutto il territorio cittadino che dal mattino di lunedì 1° gennaio 2024 accompagnerà l’intera giornata di festa con un fitto calendario di concerti, visite guidate, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori, spettacoli e attività per grandi e piccoli.

Oltre 80 iniziative in circa 50 spazi tra cui i Musei Civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, oltre alle biblioteche comunali, i teatri, i cinema e i molti altri luoghi della cultura eccezionalmente e gratuitamente aperti per l’occasione. E poi ancora piazze, vie, chiese pronte a prendere vita grazie a una festa diffusa su tutto il territorio cittadino.

I trasporti di Capodanno

Tutti i mezzi pubblici saranno potenziati per l’ultimo dell’anno. Come accaduto per altri giorni particolari, anche il 31 gennaio la metro A beneficerà di 48 corse aggiuntive rispetto al normale servizio mentre la metro C si dovrà “accontentare” di un solo convoglio in più. Le metropolitane, inoltre, saranno attive ininterrottamente dalle 5:30 del mattino del 31 dicembre fino alle ore 2.30 del 1° gennaio 2024. A seguire, attive le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, dalle 2:30 alle 8:00. Attive anche le linee gratuite dello shopping, le Fre1, Free2 e la linea 100. In generale, per l'ultimo dell'anno, il servizio di bus e tram in città terminerà alle ore 21 (orario delle ultime corse dai capolinea). Fanno eccezione 13 linee, che resteranno attive sino alle 2,30 di notte per facilitare gli spostamenti a cavallo del Capodanno.

Ordinanza anti botti

Per preservare la salute di persone ed animali e per tutelare i beni storici della città, Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza "anti botti". Stop, da oggi fino al 6 gennaio, all'utilizzo di raudi, petardi che siano flash, saltellanti o a sbruffo. Vietati i mini razzetti, razzi, candele romane, tubi di lancio. Salvi, invece, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose. In controtendenza, invece, il sindaco del Pd di Monterotondo, Riccardo Varone, il quale ha deciso di non seguire l'esempio di Gualteri pòerchè ritiene inutili questi divieti.