Roma città inclusiva, capodanno cinese: l'Esquilino a festa per l'anno del Drago

Colori vivi, spendenti, che prendono vita grazie all’onnipresente fondo rosso. Un vero e proprio spettacolo quello offerto durante le celebrazioni del Capodanno cinese a piazza Vittorio Emanuele II, promosse dalle associazioni della comunità cinese di Roma. Per celebrare l’avvio dell’Anno del Drago, sinonimo di potere magnanimo, forza ed armonia, la comunità asiatica continuerà a festeggiare fino al 25 febbraio.

Luogo multiculturale

A rappresentare le istituzioni di Roma c’era Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina. “Siamo in un luogo simbolo di una città multiculturale e multietnica, per festeggiare il Capodanno Cinese e testimoniare la nostra vicinanza e il nostro abbraccio alla vostra comunità – ha detto i n una nota - una festa che è un tripudio di colori, gioia e musica con un programma di iniziative davvero bello e significativo e tra l’altro aperto a tutti”. Ovviamente sono stati tanti i curiosi che hanno preso parte all’evento.

Capodanno cinese, cosa rappresenta il "Drago"

Anche a chi non è particolarmente esperto di tradizioni orientali, è noto quanto il drago rappresenti un ruolo rilevante per la cultura cinese. Animale saggio e potente, dotato di poteri magici, simbolo di coraggio e forza e anche di ambizione e successo. Proprio il drago ha rappresentato il potere delle varie dinastie dell'impero cinese. L'anno del drago per gli orientali è un anno di prosperità, molte coppie, infatti, sperano di avere figlio proprio nel corso di questo anno.

"E’ una festa che accomuna tante persone in molte parti del mondo e che ha una storia e una tradizione antica, espressione di una cultura millenaria e dell’identità di un popolo di cui oggi abbiamo l’onore di accogliere una comunità così vasta, integrata ed operosa – continua Celli - a Roma abbiamo tante persone inserite nel mondo del lavoro, nel commercio, nell’impresa, che sono parte del tessuto sociale ed economico e contribuiscono al suo sviluppo. Basti pensare ad un dato: tra i ragazzi di origine cinese iscritti nelle scuole di Roma, oltre l’80% è nato in Italia”.