Capodanno a Roma, dagli eventi ai trasporti: la guida per l'1 gennaio in città

Archiviati i festeggiamenti per la notte di San Silvestro, Roma celebra l’inizio dell’anno con una lunga lista di eventi pensati sia per i romani sia per i turisti arrivati per festeggiare il Capodanno.

Stando alle stime dell’ente bilaterale del turismo sono oltre 600.000 le persone che hanno scelto la Capitale per trascorrere le festività di fine anno, e che potranno approfittare della giornata di domenica 1 gennaio per esplorare le città e ciò che ha da offrire.

Capodanno a Roma, gli eventi del primo gennaio

Proprio l’1 gennaio prende infatti il via la nuova edizione di Capodarte, la rassegna culturale firmata dal Campidoglio che prevede in tutta la città tantissime iniziative gratuite, dai concerti alle visite guidate passando per spettacoli, incontri e laboratori per grandi e piccoli che animeranno fino a sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione (qui il programma completo).

Domenica 1 gennaio è anche il primo appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali (qui tutti quelli aperti). Aperti eccezionalmente e visitabili gratuitamente, su iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma, anche quattro siti archeologici: l’Arco di Malborghetto, la Villa di Livia, le Terme di Caracalla e il Drugstore Museum.

Sul fronte dell’intrattenimento, a partire dalle 15.30 il centro città ospita la Roma Parade, la tradizionale parata musicale di Capodanno: il serpentone musicale si snoderà nelle vie del centro, partendo e ritornando a piazza del Popolo, e toccando via del Corso, Via Condotti, Piazza di Spagna e via del Babuino. E poi mostre, esposizioni e concerti (qui tutti gli eventi in programma per il primo gennaio).

Orari bus, metro, tram e ztl a Capodanno

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico cittadino, l’1 gennaio 2023 sulla metro A, per lavori di rinnovo, dalle 21 i treni sono sostituiti dalla linea bus MA.

Le linee metro A-B/B1-C sono aperte sino alle ore 2.30. Sulla rete notturna circoleranno le linee sostitutive metro NMA-NMB-NMB1-NMC-NME (dalle ore 2.30 alle ore 8.00) e la linea n913 (dalle ore 21.00 alle ore 2.30).

I parcheggi Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano aprono alle ore 7.45. Il parcheggio della stazione Ostiense apre alle ore 8.00. Il parcheggio Trastevere apre alle ore 6.00.

Sino all'8 di gennaio, le Ztl diurne di Centro e Tridente sono attive tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6,30 alle 20. Orario consueto per le altre zone a traffico limitato cittadine.

Cimiteri Roma: orario e apertura a Capodanno

A Capodanno i cimiteri Flaminio, Verano e Laurentino sono aperti dalle 07.30 alle 18.00. I cimiteri di Ostia Antica e San Vittorino sono aperti invece dalle 07.00 alle 17.00. Santa Maria del Carmine (Parrocchietta), Isola Farnese, Castel di Guido, Cesano, Maccarese, Santa Maria di Galeria restano chiusi il 1 gennaio.