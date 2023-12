Trasporti a Capodanno: come muoversi a Roma il primo dell'anno

Dopo i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, Roma riprenderà pian piano il suo normale ritmo anche a livello di trasporti. Sarà una giornata particolare quella del 1° gennaio, con il tpl che entrerà in servizio dalle 8 del mattino.

Metropolitane

Sulla scia di quanto previsto per il 31 dicembre, le linee delle metropolitane saranno attive fino alle 2:30 del mattino per riprendere il servizio a partire dalle 8:00. Fino a quell’ora, saranno attive le linee dei bus nMA, nMB, nMB1, nMC e nME.

Ferrovia di superficie

Oltre alle metropolitane, dalle 8.00 saranno nuovamente attive anche le linee di superficie, inclusa la linea 100 che osserva un percorso circolare che parte da Porta Pinciana, passa per via Veneto, Tritone, piazza Cavour, largo Chigi per poi tornare al capolinea.

Attive anche le linee dello shopping, a partire dalle ore 9:00, Free1 e Free2, completamente gratuite. Il servizio, effettuato su minibus elettrici, serve per girare lungo le vie del centro di Roma.

Ferrovie

Il 1° gennaio le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare inizieranno dalle 8.00 circa a fine servizio alle 23.30. Orario analogo per la ferrovia Termini-Centocelle, attiva dalle 8:30 alle 23 in direzione Centocelle e dalle 8:03 alle 22:33 in direzione Termini.

Ztl

Torna anche l’orario esteso della Ztl Centro Storico e Tridente (A1) dalle 6.30 alle 20.00. Invariati gli orari della Ztl diurna Trastevere e di tutte le Ztl notturne.