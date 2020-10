Coronavirus, positivi il capo di Gabinetto di Nicola Zingaretti e una consigliera regionale del Pd

Albino Ruberti, capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è risultato positivo al Coronavirus.

È in corso la sanificazione della palazzina A della sede dell'ente in via Cristoforo Colombo.

Altro caso di covid-19 in Regione riguarda invece la consigliera del Pd Sara Battisti. Lei stessa ha dichiarato su Facebook oggi di essere risultata positiva al tampone. "Nella serata di ieri - scrive sui social - dato che non mi sentivo molto bene, ho misurato la febbre ed avevo 37.5. Dopo aver chiamato immediatamente il mio medico di famiglia mi sono recata al drive per fare il tampone. Purtroppo il Covid- 19 ha colpito anche me, sono in isolamento domiciliare e oltre un po’ di febbre, sto bene. Nonostante abbia adottato tutte le misure di sicurezza e attivato da tempo l'app Immuni, ho contratto il virus. Per questo bisogna continuare a rispettare tutte le regole e le normative per combattere questo nostro nemico invisibile".