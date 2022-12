Impianto di riscaldamento rotto: i lavoratori di Ama restano al gelo  

I lavoratori di Ama al gelo. Succede nella Zona 10B dove l’intero capannone di via Ettore Gabrici è da giorni con i termosifoni fuori uso. “L’assenza di manutenzione ordinaria e programmata - accusa la Fp Cgil - ha portato inevitabilmente l’impianto di riscaldamento a rompersi. Il management di AMA, forse troppo distratto a nominare nuovi consulenti, ha dimenticato di mettere in campo durante l’estate gli interventi di manutenzione, lasciando le lavoratrici e i lavoratori senza riscaldamento ai primi freddi”.

Per ovviare al guasto e finchè non sarà ripristinato l’impianto la struttura di Capannelle sarà riscaldata con 18 stufette elettriche. “Questa è l’improbabile e approssimativa soluzione messa in campo dall’azienda” - tuona Giancarlo Cenciarelli, segretario generale della Fp Cgil di Roma e Lazio. “Le stufette pensate per i piccoli spazi domestici sono palesemente inadatte a riscaldare un capannone e, in tutto questo, comportano anche un consumo orario di 36kw e per un periodo indefinito”. La richiesta del sindacato è quella che la municipalizzata provveda ad un cambio di passo “perché siamo davanti ad una gestione aziendale che non ha per priorità le condizioni del proprio personale e delle proprie infrastrutture e che affronta i problemi con soluzioni approssimative, insufficienti e superficiali”.

Le carenze strutturali di Ama

Proprio un anno fa dalle colonne del nostro giornale avevamo segnalato condizioni strutturali e di lavoro pessime per i lavoratori di Ama, su tutti gli addetti del Tmb di Rocca Cencia alle prese con una delle sale macchine allagata dal maltempo che in quei giorni sferzava la Capitale. Per proteggere i lavoratori che operavano sul braccio a base fissa dell’impianto era stata temporaneamente utilizzata una lamiera come grondaia e un secchio di plastica per raccogliere l’acqua piovana. Dalla pioggia al gelo. Si perchè a Rocca Cencia negli spogliatoi, quelli nell’estate 2021 invasi dalle pulci, mancava il riscaldamento con i lavoratori costretti a lavarsi e cambiarsi a temperature polari.