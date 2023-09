Caos all'ufficio condoni, dipendenti minacciati chiamano i carabinieri

Nella mattinata del 5 settembre i dipendenti dell'ufficio condono di Roma Capitale hanno dovuto chiamare i carabinieri per tutelarsi contro la rabbia dell'utenza presente negli uffici. A raccontarlo sono gli stessi dipendenti, che in forma anonima hanno diffuso una nota in cui descrivono per firlo e per segno la situazione in cui si trovano a operare quotidianamente da poco più di un anno. L'ufficio, infatti, ha riaperto al pubblico ad aprile 2022 dopo due anni di stop dovuti al Covid. Ma a quanto pare le pratiche continuano ad essere molto lente.

La denuncia dei dipendenti dell'ufficio condono

"Abbiamo rivolto all'azienda decine di richieste di aiuto e tutela, ma siamo rimasti inascoltati". A denunciarlo sono i dipendenti di Risorse per Roma Spa, società in house partecipata al 100% da Roma Capitale, che si occupano delle relazioni col pubblico a via di Decima, sede dell'ufficio condono. "Per queste persone - si legge nella nota - il privilegio di rappresentare un ufficio strategico si è trasformato in un rischio continuo per la loro salute e nella condanna senza appello alla rinuncia a qualsiasi crescita professionale".

"Tutti i disagi vengono addossati a noi"

Per i lavoratori, tutte le colpe per i disagi riscontrati dall'utenza vengono addossate a loro: "Le procedure digitali sono un flop? La piattaforma telematica è sempre bloccata? - specificano - il protocollo Pec ci mette giorni prima di recapitare una copmunicazione? Non c'è problema, a sedare gli animi di migliaia di cittadini e tecnici inferociti ci penseranno tre operatori di RpR Spa, che con garbo e professionalità sapranno sicuramente spiegare che non c'è motivo di lamentarsi, il futuro dell'urbanistica è già qui e sono gliutenti che non se ne sono accorti".

Nel 2020 un'inchiesta per corruzione costò le manette a sei persone

Gli anonimi dipendenti fanno riferimento, nella lettera-denuncia, a quanto accaduto a giugno 2020 "quando gli sportelli vennero chiusi in occasione della fine delle indagini per corruzione, per l'illecita manomissione di fascicoli di condono e l'alterazione dei relativi procedimenti amministrativi". Tre anni fa, infatti, gli inquirenti ordinarono le manette per sei persone, quattro delle quali dipendenti proprio di Risorse per Roma. La riapertura dell'ufficio, però, non sembra essere stata presa bene dai dipendenti che fronteggiano una situazione infuocata e hanno dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per evitare conseguenze peggiori di una semplice sfuriata da parte di un cittadino arrabbiato.

La Lega accusa: "RpR non è in grado di gestire l'ufficio"

La Lega capitolina punta il dito contro l'assessorato e il sindaco Gualtieri: "Un pugno di dipendenti vengono lasciati a fronteggiare il pubblico esasperato - dichiara Fabrizio Santori - e ha dovuto ancora una volta chiamare le forze dell’ordine per evitare il peggio. Il Sindaco ha già annunciato di voler continuare a lasciare in mano a ‘Risorse per Roma’, integrandone il contratto di servizio, anche questo delicatissimo settore, che da anni attende pieno rilancio. La dirigenza non è in grado di gestire il settore dell’urbanistica e di risolvere le richieste di tecnici e cittadini. La società si dimostra inoltre indifferente al rispetto delle norme che riguardano il trattamento del personale".

L'assessore Veloccia: "Non si torna indietro, raddoppiate le istanze"

Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica, non ci sta e replica a RomaToday: “L'ufficio condono è stato riaperto nel maggio 2022, riceve nuovamente il pubblico dopo due anni di stop - sottolinea - e ha riportato i lavoratori di RpR a lavorare in presenza. Questo ha permesso di raddoppiare il numero di istanze lavorate rispetto al periodo di chiusura accogliendo le accorate richieste di cittadini e professionisti, letteralmente disperati da due anni di chiusura. Legittimo che qualcuno voglia tornare indietro alla chiusura ma non è il nostro intendimento, proprio a tutela dei cittadini. Contestualmente sono stati fatti ingenti lavori alla sede dopo anni di abbandono, dalla messa in sicurezza degli archivi, a lavori all'impianto di condizionamento e altri ne seguiranno, dalla videosorveglianza a un nuovo presidio con l'associazione dei Carabinieri in congedo. Sul piano del lavoro la digitalizzazione delle pratiche e ora la esternalizzazione, stanno dando, e ne daranno ancora di più, risultati in termini di aumento del lavoro. Quindi massima concentrazione sul migliorare il servizio ai cittadini e le condizioni di lavoro degli operatori, ma non è davvero intenzione di questa amministrazione tornare ad un ufficio inaccessibile al pubblico”