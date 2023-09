Anche a Roma precari della scuola nel caos: l'algoritmo assegna supplenze che non esistono

A determinare i destini di un insegnante precario della scuola c'è un algoritmo. E' un software, infatti, a pescare uno dei quasi 20.000 docenti senza contratto, in attesa di una cattedra, all'inizio di ogni anno.

L'algoritmo "diabolico" che segna i destini dei precari romani

E lo fa da una graduatoria provinciale (GPS) incrociando le preferenze selezionate dai candidati (fino a 150) e il punteggio acquisito in base all'esperienza, ai titoli, alle specializzazioni acquisite. L'8 settembre l'ufficio provinciale scolastico ha pubblicato il primo bollettino con 200 pagine di nomi: in teoria "fortunati", perché fino al 31 agosto 2024 avrebbero un contratto di lavoro.

La storia di un'insegnante senza cattedra

Il condizionale è d'obbligo nel momento in cui vengono a galla storie come quelle di Debora, 41 anni, insegnante di italiano, storia e geografia ma specializzata nel sostegno tramite il corso TFA. Venerdì scorso ha ricevuto la convocazione, la mattina di lunedì 11 settembre si è presentata alla dirigente dell'istituto comprensivo assegnatole, ma la risposta è stata: "Guardi, noi di lei non abbiamo bisogno". Dopo un'estate senza stipendio, con la domanda per l'assegno di disoccupazione già inviata e la speranza - per il decimo anno consecutivo - di avere un incarico, Debora ha scoperto che l'algoritmo della graduatoria l'ha spedita dove già avevano coperto i buchi.

Il software assegna incarichi "fantasma"

"Ho firmato la presa di servizio - continua a RomaToday - perché tendenzialmente le scuole non possono decidere unilateralmente di non accettare un insegnante. E questo significa che l'ufficio deve trovarmi un altro incarico, perché la scuola che mi è stata assegnata dall'algoritmo invierà una richiesta di rettifica all'ufficio scolastico". E le rettifiche saranno decine in questi giorni, a quanto pare. La mattina dell'11, infatti, in molti si sono presentati nella sede di via Frangipane infuriati, perché - come Debora - sono finiti in scuole che non avevano una cattedra per loro: "Nell'istituto di Roma nord in cui lavoro e sono di ruolo - racconta un altro insegnante, anche lui sulla quarantina - stamattina sono arrivati in tre, per la presa di servizio. Nessuno dei tre aveva una cattedra, è stato anche lì un errore dell'algoritmo". A quanto pare le scuole di destinazione dei precari inconsapevoli, avevano già comunicato le rettifiche prima del bollettino di tre giorni fa. Ma le note non sono state recepite, negligenza che avrebbe così comportato il caos. E così chi magari è in alto in graduatoria, non ha un contratto di lavoro e viene scavalcato da colleghi meno esperti e più in basso in graduatoria.

"Siamo attaccati a questi contratti per andare avanti"

Debora è preoccupata, perché con un solo stipendio (quello del marito) il rischio di non poter mettere insieme il pranzo con la cena, avendo un mutuo e due figli piccoli, è concreto: "Purtroppo il sistema scuola si fonda su queste situazioni, sul precariato assoluto - conclude l'insegnante - perché il ministero con noi risparmia due mensilità, quelle di luglio e agosto e non paga la Carta del Docente e i corsi di formazione. Noi invece siamo fortemente legati a questi contratti, che ci evitano la disoccupazione al 70%. Il tutto, poi, per meno di 1.500 euro al mese. Ma per noi è la vita".

Caos all'ufficio provinciale di via Frangipane

Lunedì mattina oltre a Debora in via Frangipane c'erano una decina di precari. La richiesta era quella di parlare con Giulia Vinciguerra, dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di Roma. Niente da fare. Chi era lì racconta di momenti di tensione, qualche parola grossa, urla e un piccolo blitz all'interno della sala d'attesa per forzare l'incontro con qualche funzionario. Il tutto senza che alcun sindacato fosse presente, allertato solo successivamente: "Alla fine è scesa una persona - riferisce un testimone - che ci ha distribuito dei moduli di reclamo. Neanche li protocolleranno, c'è stato detto. Carta straccia". Per chi è stato selezionato dalla graduatoria e assegnato per una cattedra fantasma, ora le strade sono due: aspettare una nuova sede, probabilmente a 50 o 60 km da casa, oppure pagare un avvocato per fare ricorso.

Sul gruppo Facebook "Gps Fascia I Sostegno", uno dei tanti in cui gli insegnanti precari si confrontano e si sostengono, chiedendo e fornendo informazioni, da stamattina in diversi hanno condiviso la stessa esperienza: finiti nel bollettino dell'8 settembre, andati a prendere servizio, rispediti al mittente. Una situazione che, con ogni probabilità, non finirà qui. Nel frattempo, la dirigente Vinciguerra ha inviato una circolare a tutti i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di Roma e provincia, chiedendo di segnalare ogni caso di precario assegnato ma privo di cattedra (o spezzoni orari).