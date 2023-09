Il Comune in ritardo coi pagamenti ed educatrici ancora da assumere: i nidi convenzionati sul piede di guerra

Centosettantanove nidi convenzionati, più quelli i concessione e i privati: sono 370 le strutture che sul territorio di Roma Capitale vengono gestite non direttamente dall'amministrazione pubblica, ma da realtà imprenditoriali. E tramite le associazioni di categoria lanciano un grido d'allarme: "Mancano soldi e personale, il Comune è in ritardo su tutto". Le parole sono di Goffredo Sepiacci, presidente di Aninsei, associazione nazionale aderente a Confindustria che lo scorso novembre ha costretto il Campidoglio ad un passo indietro sul nuovo regolamento Oepac nelle scuole comunali: "Il dipartimento non ha ancora inviato i pagamenti delle rette di maggio, mancano anche giugno e luglio".

L'allarme dei nidi convenzionati sul rimborso delle rette

Una difficoltà economica che si aggiunge a quella organizzativa, con l'anno educativo iniziato lunedì 4 settembre e che coinvolge, nello specifico dei nidi a gestione non direttamente pubblica, circa 17.000 piccoli utenti. Per ogni bambino che frequenta un asilo comunale a gestione diretta, l'amministrazione spende circa 2.500 euro al mese: "Mentre a chi gestisce i nidi convenzionati - continua Sepiacci a RomaToday - ne riconosce appena 840/860 ogni mese. Si capisce che è uno squilibrio importante. Inoltre, come detto, c'è un ritardo di almeno tre mesi sui rimborsi, che mette in difficoltà decine di strutture su Roma".

"Nelle strutture ci sono la metà delle educatrici necessarie"

E ancora, i problemi sono anche relativi al personale, nello specifico educatrici ed educatori: "Ci sono nidi che dovrebbero avere almeno 15 unità perché ci sono una sessantina di bambini iscritti da 0 a 3 anni - continua Sepiacci - e invece ad oggi lavorano con la metà delle educatrici. Questo perché il dipartimento non ha ancora completato gli incarichi, non sopperendo a contratti scaduti, pensionamenti e trasferimenti di insegnanti. Adesso l'attività è ridotta perché ci sono gli inserimenti, quindi i bambini non restano 8 ore al nido da subito, ma a breve si comincia a pieno ritmo e vedremo quale sarà la situazione".

Il Comune assume 50 educatrici a tempo indeterminato

Pochi giorni fa, nel frattempo, Roma Capitale ha dato l'ok all'assunzione di 50 educatrici a tempo indeterminato per i nidi e le scuole d'infanzia comunali. Due memorie di giunta del 1° settembre hanno reso possibile questo ulteriore passaggio per rafforzare gli organici, che si aggiunge alle 600 assunzioni varate tra il 2022 e il 2023, con gli ultimi contratti che sono stati firmati durante l'estate.