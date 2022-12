Il caos dei bollettini del consorzio di bonifica: da Roma nord a Fiumicino pioggia di avvisi di pagamento

Da Tragliatella, all’estrema periferia nord di Roma a Isola Sacra a Fiumicino, sono migliaia i cittadini che in questi giorni stanno ricevendo nelle proprie cassette postali le lettere del Consorzio di Bonifica Litorale Nord in cui si chiede il contributo per la bonifica relativo all’anno 2021. Avvisi di pagamento recapitati anche a parte dei residenti di Cesano, La Storta e Cerquetta nel XV Municipio e a molti di via della Cellulosa a Casalotti nel XIII. E’ così anche a Cerveteri. Una pioggia di bollettini effetto dell’aggiornamento, avvenuto dopo quindici anni, del catasto del Consorzio.

Cosa fa il Consorzio di Bonifica Litorale Nord

Nato dall’unificazione dei tre preesistenti consorzi Tevere e Agro Romano, Pratica di Mare e Maremma Etrusca, il consorzio di bonifica Litorale Nord, pur mantenendo le originarie funzioni di bonifica e irrigazione, si occupa di attività relative alla difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, nonché della razionale utilizzazione delle acque irrigue, con azioni di gestione delle opere realizzate e la manutenzione del reticolo idrografico che, assicurando la corretta veicolazione delle acque, determina la messa in sicurezza del territorio stesso. Salvaguardia del territorio dunque mediante l’attività di scolo e di difesa idraulica per consentire il razionale sviluppo e l’equo uso del territorio sia ai fini strettamente agricoli sia ai fini produttivi. Il perimetro della bonifica consortile del Litorale Nord del Lazio ha una superficie complessiva di quasi 628mila ettari e coincide con le aree nelle quali sono organizzate opere e servizi di bonifica permanenti. Coinvolge 132 comuni in cui vivono 1 milione e mezzo di abitanti oltre ad esserci più di 8700 aziende agricole.

A cosa serve il contributo al consorzio Litorale Nord

“Nel Consorzio di Bonifica Litorale Nord nel 2021 sono stati effettuati oltre 480 chilometri di lavori di sfalcio e 1.303.020 mc di lavori di espurgo” - fa sapere il consorzio sottolineando come di quel territorio circa 13mila ettari sarebbero allagati senza pompaggio. E’ proprio per questo che i consorziati sono chiamati a collaborare, ossia a pagare il contributo, con la finalità di ottenere efficienza ed efficacia a vantaggio di un territorio “da difendere e valorizzare”.

“Malgrado i cambiamenti climatici e l'incremento del costo dell'energia che, anche per noi è triplicato, abbiamo continuato a garantire la salvaguardia idrogeologica del territorio senza incrementare le tariffe consortili” - si legge nelle lettere di riscossione arrivate ai cittadini.

Consorzio Litorale Nord: è caos avvisi di pagamento

C’è chi non si è sorpreso abituato a pagare il contributo ogni sei mesi, molti invece coloro che negli anni non erano mai stati raggiunti dagli avvisi. Tanti i cittadini che, abitando in area urbanizzata e avendo già versato i relativi oneri, dubitano di dover versare quanto richiesto. Così è iniziato il tam tam social tra domande e lamentele. Il contact tact center del consorzio messo a disposizione degli utenti è stato inondato di telefonate. Lunghe attese in compagnia del disco prima di poter parlare con un operatore.

“La storia è molto semplice. Dopo quindici anni che il consorzio non aggiornava il catasto, nella primavera del 2022 ha effettuato l’aggiornamento dei confini. Ai comuni interessati - spiega Roberto Severini, consigliere comunale di Fiumicino nella lista civica Crescere Insieme - è stato chiesto di mandare tutte le carte digitazlizzate relative alle zone urbanizzate per esonerarle dai pagamenti. E’ successo che alcuni comuni hanno risposto, altri hanno risposto parzialmente. Così oggi i cittadini si ritrovano nella situazione di dover essere loro, una volta ricevuto l’avviso di pagamento, a dover segnalare la propria posizione catastale. Un caos che non può essere risolto così, da chiamate singole di migliaia di cittadini al call center per questo - anticipa a RomaToday Severini - chiederò al comune di Fiumicino di agire perchè il cittadino sia sollevato da questa incombenza”. E anche a Roma ci si muove.

“Avvisi di pagamento a chi non deve contributo”

“Le ultime richieste di riscossione erano sopraggiunte nel 2005 e non si comprende il motivo per il quale i residenti, dopo ben diciassette anni, debbono di nuovo farvi fronte in un periodo di forte sofferenza economica alla luce dei rincari delle bollette dovuti al caro energia. Il Consorzio Litorale Nord sta trasmettendo, tra gli altri, ai residenti del XIII e XV Municipio di Roma Capitale i bollettini di pagamento per l'annualità 2021 ma i soggetti a cui viene richiesta la corresponsione del contributo consortile - spiega il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, che sulla questione ha presentato un’interrogazione - non beneficiano dei servizi offerti poiché non posseggono proprietà fondiarie”. Intanto però la scadenza per il pagamento è imminente per tutti.