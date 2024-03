Caos assunzioni, il ministro Zangrillo: "Aperto un tavolo sulla situazione di nidi e materne"

Sul problema delle graduatorie in scadenza per l’assunzione di educatrici dei nidi e insegnanti delle materne si muove il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che si dice pronto a proporre in Parlamento alcune modifiche normative che permettano lo sblocco di questa impasse nella Capitale e in altri Comuni italiani che stanno vivendo la stessa situazione.

Le parole di Zangrillo

“In questi mesi – spiega il ministro - ho ricevuto diverse segnalazioni in merito alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali del personale che garantisce lo svolgimento dell’offerta educativa e scolastica delle scuole dell’infanzia e dei nidi comunali. A questo proposito abbiamo avviato un tavolo di lavoro e siamo pronti per proporre in Parlamento alcune modifiche normative. L’obiettivo è, da un lato, quello di garantire la continuità lavorativa di chi è oggi occupato come supplente nei nidi e nelle scuole dell’infanzia e, dall’altro, di gestire la fase transitoria rispetto alle qualifiche e ai titoli professionali del personale dedicato ai bambini tra zero e sei anni, determinato dal contratto nazionale di lavoro per l’accesso ai concorsi".

La reazione del Comune

Nei mesi scorsi, gli assessori Pratelli (Scuola) e Catarci (Personale), avevano chiesto più volte al ministro una proroga delle graduatorie in scadenza, che riguardano oltre 5300 professioniste. Essenziali per garantire il corretto funzionamento dei servizi educativi e scolastici. “Accogliamo con soddisfazione le parole di disponibilità e sostegno del ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, rispetto alle richieste avanzate da Roma Capitale e da altri enti locali in merito alla tutela del personale precario di nidi e scuola infanzia e al rafforzamento degli organici – spiegano -. L'approvazione di apposite norme in materia, preannunciata dal ministro, va nella direzione richiesta in queste settimane, come l'obiettivo di continuare a impiegare le migliaia di educatrici e insegnanti che da anni garantiscono il corretto funzionamento di 540 strutture tra nidi e scuole dell'infanzia nella Capitale. Siamo certi che il dialogo aperto proseguirà per affrontare al meglio e rapidamente tutti i nodi da sciogliere, per la tutela delle città, di Roma Capitale, delle famiglie e di tutto il personale coinvolto”.

Le lavoratrici si preparano al presidio

Al ministro Zangrillo hanno chiesto un confronto anche le lavoratrici precarie, che venerdì 8 marzo si riuniranno in presidio sotto Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione pubblica. Con l’obiettivo di essere ricevute: “ Chiediamo – scrivevano in una lettera inviata nei giorni scorsi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e al capo Dipartimento della funzione pubblica, Marcello Fiori - che una nostra delegazione sia ricevuta per poter offrire il nostro contributo per scongiurare che a settembre, allo scadere di queste graduatorie, vengano messi in ginocchio i servizi educativi e scolastici, con gravi ripercussioni per la cittadinanza tutta” .