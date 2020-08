Roma cantiere aperto, il rientro dalle ferie è amaro: da lunedì possibili chiusure e modifiche alla viabilità

Nuovi cantieri in città a partire dalla prossima settimana. Lunedì 24 agosto lavori in corso tra le strade di Roma da un punto all’altro della capitale. Gli interventi potranno causare rallentamenti e disagi agli automobilisti.

Al via un cantiere in via Vitellia, con carreggiata ridotta all'altezza di via Albertoni. I lavori e la modifica di viabilità sono fissati in calendario fino alla fine del mese di settembre.

A partire da lunedì cantieri aperti anche in largo La Loggia dal 24 agosto che termineranno l’11 settembre. Carreggiata ridotta dalla Portuense a viale Sirtori in arrivo dallo stesso viale; sul lato destro, da via dei Colli Portuense in direzione di via Frattini.

Ancora lavori in corso per il rinnovo del manto stradale in via di Acqua Acetosa Ostiense. Gli interventi si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 16.30 tra via Camus e via Laurentina con carreggiata ridotta e senso unico alternato: possibili disagi fino al 18 settembre.

Cantiere in viale Palmiro Togliatti dal 24 agosto al 19 settembre, un intervento sulla rete del gas, con una riduzione della carreggiata all'altezza di via dell'Incoronata in direzione della Prenestina. In via Prenestina, dal 24 agosto all'11 settembre, possibili difficoltà di circolazione tra via D'Alviano e via Muzio Attendolo in direzione Gra per lavori di rinnovo del manto stradale.

Sono previsti anche dei lavori di manutenzione che interesseranno principalmente il Ponte del Rio Cremera posto sulla via Flamina, nella zona di Labaro, all'altezza degli ingressi del raccordo. I lavori partiranno lunedì 24 agosto.