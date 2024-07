Da Trastevere al Tiburtino, lavori sulle strade della Capitale. Info chiusure e deviazioni

Diversi i cantieri stradali attivi a Roma in queste settimane. Come informa Roma Servizi per la mobilità, in questo periodo estivo sono attivi interventi da parte del Comune sia in centro sia in periferia, per questo è bene essere informati su chiusure, divieti di sosta e deviazioni del servizio di trasporto pubblico.

Riqualificazione pavimentazione a via Giulia

Iniziamo da via Giulia. Dall'11 luglio è in corso la riqualificazione delle pavimentazioni in vista del Giubileo. Divieto di transito tra largo dei Fiorentini e via dei Cimatori fino a martedì 16 luglio. Fino al 16, su largo dei Fiorentini, in vigore il divieto di sosta h24 con zona rimozione tra largo degli Orbitelli e via Giulia; sosta vietata anche su largo e vicolo degli Orbitelli.

Deviazioni e chiusure a Trastevere

Spostandoci più al centro, a Trastevere il dipartimento tutela ambientale si sta occupando delle alberature e delle piccole aree verdi tra viale Trastevere, piazza Mastai e piazza Sonnino. Sono iniziati gli interventi alla mezzanotte del 13 luglio e finiranno a mezzanotte del 15 luglio, con divieti di sosta a tratti in piazza Sonnino. Stessa cosa su viale Trastevere, altezza via Morosini direzione via Saffi e piazza Belli e anche su piazza Mastai. Tra le 7 e le 17 di lunedì 15 luglio, come successo sabato 13 e anche oggi domenica 14 luglio, in piazza Belli è chiusa al traffico la corsia laterale in direzione di via Saffi, tra lungotevere Sanzio e piazza Sonnino; sulla stessa piazza Sonnino, la chiusura interesserà la corsia laterale destra in direzione di via Saffi, tra piazza Belli e viale di Trastevere e la corsia laterale in direzione di Ponte Garibaldi, da viale Trastevere a piazza Belli. In viale Trastevere, le chiusure saranno attuate sulla corsia laterale destra in direzione di via Saffi, tra piazza Sonnino e fino a via Aurelio Saffi, nonché sulla corsia in direzione Ponte Garibaldi, tra largo da Feltre (ministero Istruzione) e piazza Sidney Sonnino.

Cantieri sulla via Appia Antica

Operai a lavoro anche sulla via Appia Antica, per la manutenzione dela strada a cura del dipartimento infrastrutture e lavori pubblici. Cantieri iniziati l'8 luglio, attivi dalle 22 alle 5.30 fino a cessata esigenza. Deviata la linea circolare 118, tutte le info aggiornate sono sul sito di Roma Servizi per la mobilità. I bus provenienti dal capolinea "Quintili" giunti in via Appia Antica proseguono lungo via Ardeatina, via delle Sette Chiese, piazza dei Navigatori, via Colombo, poi Porta San Sebastiano, via di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo, inversione di marcia all'altezza della Regione Lazio, via Ardeatina e via Appia Antica normale di linea.

Lavori in corso e restringimenti di carreggiata su via dei Monti Tiburtini altezza ospedale Sandro Pertini.