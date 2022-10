Lavori per la stazione Pigneto, disagi sulle linee fl1 e fl3: più corse sulla metro B

Operai al lavoro per l'intera giornata di domenica 23 ottobre, fra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense per interventi di potenziamento infrastrutturale ai binari della stazione di Roma Tuscolana. I lavori comperteranno dei possibili disagi agli utenti del servizio ferroviario che, nella tratta interessata dai cantieri, dovranno scendere per prendere la metropolitana.

Potenziato il servizio della metro B

Per evitare sovraffollamenti sulla banchine e nei convogli della metro B, è stato predisposto un potenziamento delle corse effettuate sulla linea blu della metro per tutta la giornata di domenica. Nelle ore notturne in cui anche il servizio metropolitano è sospeso, i collegamenti saranno garantiti con bus che fermeranno nei piazzali di stazione o in punti opportunamente segnalati.

La stazione Pigneto

I lavori previsti per domenica, rientrano tra le attività propedeutiche alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro. La realizzazione del nodo Pigneto, in futuro collegato anche alla metro C, è un intervento a lungo atteso che, l'amministrazione cittadina, intende portare a compimento (in buona parte) entro il Giubileo del 2025. I lavori più impattanti dovrebbero iniziare la prossima estate. Quelli previsti per domenica 23 ottobre, come anticipato da FSI, saranno però propedeutici al loro avvio.

Le linee ferroviarie interessate alle modifiche del 23

Per quanto riguarda le conseguenze sul servizio ferrivoario, Per consentire la piena operatività dei cantieri, durante il periodo di lavorazione, la circolazione sulle linee FL1 (Orte - Fiumicino) e FL3 (Roma - Viterbo) subirà modifiche, con limitazioni dei servizi nelle stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense. In particolare, i clienti provenienti da Orte/Fara Sabina e diretti a Fiumicino Aeroporto verranno invitati a scendere nella stazione di Roma Tiburtina e ad utilizzare la linea B della Metropolitana per raggiungere la stazione di Roma Ostiense (Piramide) dove proseguiranno il viaggio in treno.

Invece nella direzione contraria, i viaggiatori utilizzeranno la Metropolitana da Roma Ostiense (Piramide) a Roma Tiburtina per poi continuare in treno. Sulla linea FL3 Roma - Cesano/Viterbo i treni saranno limitati a Roma Ostiense. I viaggiatori potranno usufruire del servizio sostituivo e accedere gratuitamente alla metro esibendo il titolo di viaggio ferroviario valido per la tratta interrotta.

Il personale nelle stazioni

"Il personale dell'assistenza Trenitalia - ha reso noto in un comunicato Ferrovie dello Stato Italiane - sarà presente nelle stazioni di Roma Tiburtina (sia sui binari di arrivo/partenza dei treni interessati che presso l'ingresso della metropolitana Tiburtina FS) e di Roma Ostiense (in stazione e presso l'ingresso della metropolitana Piramide) per consentire ai viaggiatori muniti di regolare titolo di viaggio ferroviario di superare i tornelli dedicati ed effettuare in metro la tratta ferroviaria cancellata. Locandine informative e segnaletica dedicata indicheranno alla clientela i tornelli e il percorso all'interno della metropolitana".